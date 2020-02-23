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23 февраля • обновлено в 04:57
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина

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1. “Ситуация со свободой выражения мнений в Крыму — ужасная. Мы собрали нарушения прав журналистов и блогеров, посчитали и проанализировали их”, — сообщили в Крымской правозащитной группе. Аналитический доклад прочтите по ссылке.

2. Арбитражный суд в Гааге утвердил свою юрисдикцию по рассмотрению судебного спора Украины с россией о нарушении Москвой международного морского права в Азовском море и Керченском проливе. Таким образом, решение Трибунала подтверждает имеющийся международный консенсус относительно непризнания незаконной аннексии Крыма и не поддерживает требование россии о суверенитете.

3. Оккупанты в Белогорском районе Крыма попытались вручить “предостережение о недопустимости нарушения антиэкстремистского законодательства” крымскому правозащитнику Абдурешиту Джеппарову. По словам правозащитника, после отказа от подписи в “предостережении” оккупанты предложили ему прибыть 25 февраля в “прокуратуру” для проведения “беседы”. Правозащитник от этого предложения также отказался.

4. В Москве полицаи путинского режима задержали коммуняку Павла Степанченко (пиНжак), который стоял с плакатом “СВОБОДУ политзаключенным”. Напомню, коллаборант Степанченко уже отсидел 3 года в Крыму за свой длинный язык. Будет смешно, если его снова посадят.

Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина

5. Армянск. Будни “приграничья” на военной базе: “Товарищи военные, перестаньте ездить по посевам с. ПЕРЕКОП. Я понимаю, срезаете путь. Но это же хлеб, уроды. Я служил при союзе, и такого беспредела не было. Защитнечки, мать вашу”, — написал ватник.

Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина

6. Оккупанты продолжают давить жителей Крыма: военный грузовик рашистов в районе остановки “Юность” в Севастополе въехал в Жигули. По версии очевидцев, легковушка попала в т.н. “слепую зону” грузовика. Кричали ли при этом ихтамнеты свою любимую фразу “дави их, бл*ть”, пока неизвестно.

Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина

7. Жители Алушты жалуются на ситуацию со здравоохранением, которая сложилась в оккупации. Так, больных, у которых случился инфаркт или инсульт, бригада “скорой помощи” доставляет не в местную больницу, а везет более чем за 30 километров в Ялтинскую городскую больницу, которая находится в поселке Ливадия. Медработники говорят, что Алуштинской больнице под угрозой штрафных санкций запретили принимать таких больных, т.к. оккупанты разделили больницы на категории. Некоторые больные умирают в “скорой” по дороге в Ялту.

8. Упоротая ватница из Севастополя Галина Крайтор, она же — член “Севастопольского комитета защиты прав человека”, она же — уроженка Орловской области, понаехавшая в украинский Крым задолго до оккупации, воет, что Севастополь обрастает тройными линиями заборов. Опасается, что скоро по ним пустят ток: “Одного мало. Двух, пожалуй, тоже. А вот три забора — в самый раз! Следующий этап улучшения нашей жизни — пуск через эти заборы электрического тока”.

Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина

9. Оккупанты на постоянной основе хотят пустить по Крыму поезда с фронтовыми и императорскими вагонами, посвященными т.н. “ВОВ” и российскому императору Николаю II. Русские нацисты все пытаются “исконную русскость” из захваченного Крыма слепить, но не выйдет.

Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина

Наши крымчане комментируют: “Нужны еще поезда с вагонами, в которых депортировали на чужбину крымских татар, с проводниками в форме НКВД, без еды, без воды. Чтобы каждый 10-й пассажир в дороге умер. А если пассажир с билетом в такой поезд не захочет, то расстрелять. Или такая история оккупантам не подходит?”

Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина

10. У бывшего Макдоналдса в Ялте собрали сцену под день уволившегося ещё вчера зоощитника-оккупанта.

Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина

Желающих лицезреть шабаш совсем мало.

Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина

11. Посмотрите на блевотные шабаши, которые оккупанты проводят для детей в Ливадийском дворце.

12. Окупований Крим. Лівадійська школа загального режиму. Напередодні дня окупанта вірні загарбникам вчителі провели “фестиваль військово-патріотичної пісні”, бо це важливий інструмент маніпуляції дитячою свідомістю. Покликали дідів, родичів якихось “героїв” і навіть якогось “отамана”.

Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина

13. В селе Петровка Курманского (Красногвардейского) района оккупированного Крыма вам не удастся спрятать детей от милитари промывки мозгов.

Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина
Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина

14. В школах Крыма среди детей оккупанты к 23 февраля провели конкурсы строевой песни. Участвовали даже девочки. Всех детей вырядили в военную форму. Посмотрите, как это было, например, в селе с “исконно русским” названием Караба-Кукуш (сейчас Кукушкино) Раздольненского района.

15. Вот вы спрашиваете, шо свинособаки будут делать, когда все участники Второй мировой физически умрут? Будут крутить круглосуточно “воспоминания” ветеранов и носить на палках дидов круглый год. Щаз хоть НЕМНОГО стисняюцца. А тем временем Ялта скирзячивается…

Новости Крымнаша. Крым уничтожают под патронатом Путина

P.S. В этом году оккупанты усилили военную пропаганду среди детей. Даже к сраному 23 февраля происходит всеобщее беснование. Но завершить сегодняшний выпуск я хочу другой темой. В 7 пункте дайджеста вы уже смогли прочесть и посмотреть интервью с врачом из Алушты, которая описала душераздирающий случай, когда больная умерла от инсульта в машине “скорой” по дороге в Ялту. Произошло это на глазах у мужа, который ее сопровождал. У супруга тут же случился инфаркт. Мужчина тоже скончался прям в “скорой”. Ехать из Алушты в Ялту примерно 30 минут, а ведь еще нужно саму “скорую” дождаться… Ватники мечтали о российской медицине? Вот она! Прям от путина! Еще в 2014-2015 годах на многих машинах “скорой помощи” оккупанты нанесли фразу: “Программа модернизации здравоохранения Республики Крым под патронатом в.в. путина”. Я считаю, что эта фраза должна быть написана еще более крупными буквами, причем не только на “скорых”. Ваших детей расстреляли в Керченском колледже? Под патронатом путина! У вас отняли работу и отдали ее понаеху? Под патронатом путина! У вас отжали дом / квартиру / землю / бизнес? Под патронатом путина! У вас в городе вырубили очередной парк, застроили / отжали очередной пляж? Под патронатом путина! Но вряд ли и это вправит мозги на место некоторым предателям Украины. Все никак не выходит из головы знакомая ватница, скулящая о своей жизни на фоне портрета путина, которого повесила над своей головой. Или и в этом случае возможно чудо?

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Темы
российская пропаганда Нарушение прав человека в Крыму Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Новости России
Источник
Источник: crimeaua1.wordpress.com
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