1. “Он просто взял в руки телефон и начал снимать, вести стримы с этих судебных заседаний, комментировать, фотографировать. Он выкладывал это все в Интернете, чтобы люди видели, что здесь происходит, т.к. журналистов в Крыму вообще не осталось”. Это слова супруги политзаключенного Наримана Мемедеминова, которого за активную гражданскую позицию и неприятие аннексии Крыма оккупанты обвинили в “терроризме”.

2. Юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анна Рассамахина рассказала, как крымчане могут оформить наследство на материковой Украине.

3. Facebook отменил верификацию на странице Аксенова. Запрос об этом был подан постоянным представителем президента Украины в Автономной республике Крым Антоном Кориневичем, который написал: “Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос и уверены, что подобная ситуация никогда не будет повторяться ни с одним из оккупационных “чиновников”. Напомню, страница Гоблина в Facebook на этой неделе была верифицирована как официальная страница “главы” Крыма, что вызвало негодование в соцсетях. Многие украинцы, включая крымчан, писали в службу поддержки Facebook, указывая на недопустимость подобных действий. Российские пропагандоны тем временем, цепляясь за каждую соломинку, преподносили это как “признание правового статуса руководителя исполнительной власти полуострова”.

4. Оккупанты продолжают держать героическую оборону Крыма от качественных и вкусных продуктов. За неделю рашисты нашли и отобрали более 180 кг продуктов у тех, кто въезжал в оккупированную зону со свободной территории Украины. Остальным удалось проскочить.

5. Потенциальный понаех краем уха слышал из зомбоящика, что в Крыму наступил рай, и решил немного уточнить про завод “Залив”, о процветании которого трезвонят во все скрепные колокола: “Анонимно, пожалуйста! Здравствуйте, уважаемые жители города Керчь. Хочу обратиться к вам с просьбой. Расскажите о заводе "Залив". Как с заказами на данный момент и с возможным заказом на 2 вертолётоносца, как с выплатой зарплаты (задерживают или вовремя), как в общем обстановка на заводе и в самом городе в целом? Про завод хочу услышать мнение непосредственно рабочих этого завода. Сам с другого региона”. Ответы: “Имеет место огромная текучка кадров — этого достаточно, чтобы понять, какая это дыра”, “Это со странички группы завода: Приведи друга-специалиста 3-5 разряда и получи 5000 рублей к зарплате”, “Не хочу говорить правду про Залив!!!”, “Залив — это дно днищенское. Слава Богу, что свалил оттуда”.

6. Ялта. Сходил на “ноябрьфест” в Массандру. Все, как и ожидалось: мусора, гайцы, пробки, снова мусора с собакой, пазик с карателями, рамки, досмотр, опять мусора, винчик по талонам, присесть негде, очередь в туалет на час, годной закуси нема. Это так русня развивает туризм в Крыму.

7. Варяги-понаехи — это не эпидемия. Это классическая политика россии на оккупированной территории. Это гибридный геноцид — выжить местных невыносимыми условиями жизни: “Варяги — это сейчас как эпидемия во всех сферах Евпатории. И эпидемия, к сожалению, катастрофическая!! И, несмотря на закон о конфликте интересов, эти варяги устраивают своих родственников на теплые местечки в свое непосредственное подчинение!!! Так отличилась заведующая детсадом им 1 мая. Устроила дочь в садик экономистом (этой должности там раньше не было!!). А в реабилитационном центре для детей сирот?? Все начальство — варяги с Биробиджана, и директриса взяла на должность водителя своего мужа!!! Могу и дальше продолжать, но это долго. Вот такие варяги губят наш город, убивают медленно и верно. Хороших работников не отдают вот так, а к нам присылают — на тебе, Боже, что нам не гоже!!!”, — написала ватница, которая, кроме прочего, предложила написать петицию о сохранении памятников. По мнению ватницы, путин (да-да, тот самый) тоже очень сильно за это переживает, а потому — дело должно пойти.

8. Оккупанты в Севастополе вчера вечером задержали пропагандонов “Примечаний” Виктора Ядуху (он в этом клоповнике за главного) и Надежду Исаеву. Задержали за фотографирование свалки строительных материалов, расположенной на территории воинской части. Ядуха задержание прокомментировал так: “На территорию части мы не заходили. Стояли у храма, с которого прекрасно видна свалка. Но как только Надежда достала фотоаппарат, из храма выбежали двое человек в рясах, под которыми был виден камуфляж. Они сказали, что фотографировать в этом месте запрещено. Вызвали военное начальство. В итоге нас сейчас окружили восемь вооруженных человек. Говорят, что вынуждены нас задержать. Ждем приезда то ли полиции, то ли ФСБ”. Спустя несколько часов пропагандонов отпустили, предварительно взяв у них объяснительные. Напомню, офис пропагандона Ядухи оккупанты уже обыскивали, а самого Ядуху допрашивали. Пропагандоншу Исаеву в августе 2018 года избили на глазах у засланного путиным оккупанта Овсянникова, когда Исаева пыталась задать вопрос “замминистру экономики” Сергею Назарову, но его охранники нахлабучили пропагандонше и порвали ей рубашку.

P.S. “Из храма выбежали двое человек в рясах, под которыми был виден камуфляж” – эти слова пропагандона Ядухи, который корчит из себя “оппозиционного журналиста”, не забывая самыми последними и мерзкими словами поливать Украину, очень хорошо описывают реалии не только оккупированного Крыма, но и самой россии. Прям анекдот… Вот только совсем не смешно…

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