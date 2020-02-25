1. В Стамбуле на площади Бейязит 23 февраля прошла акция протеста против российской аннексии Крыма, сообщили в Генеральном консульстве Украины в Турции. Мероприятие было посвящено 6-й годовщине аннексии полуострова. На митинге присутствовали представители крымскотатарских обществ, других тюркских обществ и Украинского культурного общества. Участники держали плакаты с надписями: “Вчера Сталин, сегодня путин”, “Останови преступление Кремля, верни украденное”, “Крымские татары не сдадутся”

2. Память Номана Челебиджихана? Ну, это страницы истории Крыма, пугающие “исконных” до припадков: “Шесть лет назад мы все вместе могли совершить молебен, почтить память Номана Челебиджихана (прим — убитого российскими оккупантами 23 февраля 1918 года) и других жертв тоталитарного режима. Сегодня нам все это запрещено! Вот такая тут нынче свобода!”. Напомню, оккупанты раздали крымскотатарским активистам “предостережения о недопустимости экстремистских действий”, к которым причислены и совестные молитвы, и собрания больше двух человек

3. До деоккупации Крыма восстановление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров невозможно, заявила первый заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Дарья Свиридова 24 февраля на презентации в Украинском кризисном медиацентре Второй части отчета “Энциклопедии репрессий в Крыму с момента оккупации россией”

4. В вододефицитном Крыму уже задумались о выращивании не требующих большого количества воды наркосодержащих растений, в частности — опийного мака. Привет второй Афганистан

5. Поклонская нам поведала ненароком, что в Крыму и бизнес отжимают, и банковская тайна отсутствует, и кумовство с коррупцией процветают. В общем, наговорила всякого экстремизма под эгидой “заботы о трудящихся”: “Нужны правовые механизмы, которые не позволят всяким "жукам" "отжать" бизнес или "закошмарить" предпринимателей. Например, через административное давление, бесконечные проверки или передел собственности. На днях ко мне обратились за помощью сотрудники АО "Севастопольский Морской банк" и рассказали ужасные вещи. Дело в том, что крымский банк "кому-то" приглянулся: после ежедневных проверок владельцам банка было предложено продать его за один рубль. После отказа от такой "головокружительной сделки века" (в конце января этого года) здание банка было захвачено ЧОП "Дубровник". "А как же банковская тайна?" — спросите вы. Не знаю. Конечно, довести банк до банкротства не составит труда, а потом "дело в шляпе", как говорится. Ну разве не беспредел? Полученную информацию я направила Генеральному прокурору рф. Хотя, наверняка, вы догадываетесь, как сложно доказать, что твой бизнес попросту хотят "отцапать". И дело даже не в законах, а в чистоплотности конкурентов и отдельных представителей власти… Ну и, конечно же, без "кумовства" и инициативности силовиков”

6. По ссылке прочтите, как российские оккупанты, включая путина, обживаются на госдачах в крымском поселке Олива, который обнесли 6-метровым забором с шипами, колючей проволокой, а людям, проживающим тут десятилетиями, отказались выдавать документы на землю

7. В Бахчисарайском районе оккупанты отжимают еще почти 20 участков земли под строительство трассы смерти “Таврида”, которую строят для улучшения логистики переброски войск из россии в Крым и обратно, и отмывки бабла друзьями путина

8. “А как вы хотели? То же самое как делали с индейцами, так и с крымчанами. Сначала дали конфетки, потом все прелести колонизации”, “Такое впечатление, что город захватили враги. Рубят деревья, уничтожают парки. Ничего им не жалко. При Украине уцелели парки, деревья, теперь все под корень” — по ссылке прочтите множество сообщений жителей оккупированного россией Крыма, которые комментируют варварское уничтожение полуострова и его достояния — как культурного, так и природного + фоторепортаж

9. Оккупанты в Крыму уже размечтались, что китайский коронавирус на 15% увеличит “турпоток” рашистов, которые вместо Азии ломанутся в Крым. Я долго ждал, когда же коронавирус приплетут к вставанию с колен

10. В Керчи катается такое рузькое чудо (автобус). Сегодня целый день идет дождик, и в автобусе хорошо: половина сидений мокрые, в салоне с потолка капает. Люди сядут, а тут сюрприз — и попа мокрая. Они даже нормальные автобусы сделать не могут — беда с руками

11. О цветочках: “Ялта. Зашел в магазин на Кирова. Спросил у людей, что же вы такие грустные, будто Крым не ваш? Как там только россию не называли! Мои высказывания в адрес россии были цветочками!!!”

Новости Россия и Турция оказались на грани войны

12. Набережная Ялты вечером 23 февраля: пустая сцена с уже разобранным задником, флаг с молотком и ножом полукруглой формы над крышей, фотозона напротив ресторана “Чёрное море” сменила “сердечко” на “ракету”

13. Рядом с Херсонесом, прямо под его стенами, т.н. “Школы водолазов”, начаты раскопки “под снос”. И что там есть? Начало некрополя Святых и район античных керамических мастерских Херсонеса под именем “Керамик”.

14. Черкез-Кермен (Çerkez Kermen), 1920-1930 рр. #CrimeaIsUkraine

P.S. Завершу выпуск коротким сообщением жителя Бахчисарая: “Как милы и знакомы русским Ашлама-Дере, Тепе-Кермен, Балта-Тиймез, буруны, Биюк-Капу. Ласкает слух!”. Да уж, а слух им ласкает до истерических припадков.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!