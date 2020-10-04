1. Вот этот текст попрошу на какую-нибудь музыку “патриотическую”, и распевать на гуляньях в честь оккупендума. Ватница пишет Гоблину: “Сергей Валерьевич, Вы можете дать вразумительный ответ нам, крымчанам, когда закончится ЭТОТ беспредел чеченских шакалов в центре Симферополя? Я об убийстве Артема Кузнецова 20 сентября. Или мы все должны бояться Вашего “брата” Рамзана (так Вы его назвали однажды) с его шакалами? Мы за ЭТО выходили на площади в 2014 году? Чтобы теперь понаехавшие бандиты убивали наших детей? Вы можете себе на секунду представить, чтобы вот так славяне вели себя на Кавказе? Где наша хваленая самооборона, где т.н. казаки, которые обвешиваются шашками только по праздникам? Я уже молчу за полицию, которая быстрее загнобит безвинного человека, чем защитит. Пора уже всем неравнодушным людям выходить на акции протеста, если власть не может навести порядок у себя дома”.

2. Другая жительница Крыма пообщалась непосредственно с представительницей понаехавших чеченцев: “Чеченцев стало очень много в городе. И у нас в Каменке небезопасно. Часто слышишь о драках и приставаниях к девушкам”, “Так нужно собраться селом и вломить им”, “Я вам клянусь, к вашим девушкам не кто не пристает они кого угодно вы поняли. Так что мы не отемлемая часть россии. И наче зачем было нас силой двумя войнами оставлять, в составе россии, мы дома так же, как и вы. А драки случаются везде, и там, и здесь это не от того что понаехало, нет плохой нацыии есть такие как вы, и такие как этот придурок который это совершил”, “Ваш агрессивный ответ расставляет все точки над i”.

3. “Свидетели Иеговы” назвали имена задержанных 1 октября в Севастополе членов своей организации: это супруги Наталья и Владимир Маладыка, Евгений Жуков, Владимир Сакада и Игорь Шмидт. Евгения Жукова, Владимира Сакаду и Владимира Маладыку арестовали до 30 ноября, Игоря Шмидта — до 23 ноября. О преследованиях оккупантами “Свидетелей Иеговы” в Крыму.

4. Великобритания вслед за Европейским союзом ввела санкции против лиц и структур, связанных с незаконным строительством Крымского моста.

5. Подорожание капремонта в Крыму оккупанты объяснили ростом цен на всё. А ведь еще недавно оккупанты рассказывали ватникам, что после строительства моста цены упадут — тоже на всё.

6. Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией крымская система здравоохранения оказалась на грани полного коллапса. Гоблин показательно топнул ножкой и уволил “министра здравоохранения Крыма” Игоря Чемоданова. Эту должность теперь займет главврач больницы им. Н.А. Семашко Александр Остапенко. Тем временем посты и комментарии крымчан в соцсетях выглядят как хроники апокалипсиса: “А мог ли ныне уволенный министр повлиять на предотвращение потока туристов из проблемных на Ковид регионов страны? На пляжах бархатный сезон… не у крымчан. Мог ли повлиять на отсутствие социальной дистанции в школах? По 30 человек в классе локоть к локтю”, “Охренеть, какой "толковый" шаг в трудный час, "толковей" было только запустить курортный сезон во время эпидемии!!!”, “Фестивали рекламировал один, а уволили другого”, “От этого места в больницах не появятся.

Все больницы Крыма переполнены. Люди лечатся на дому, капельницы и уколы на дому делать некому”, “Лица периодически меняются, а проблемы остаются нерешенными годами! Только все хуже и хуже становится”, “Вчера моя подруга похоронила маму. Быстрое течение болезни. Только последняя скорая забрала женщину в больницу. До этого отказывали. И то, собственно говоря, ничем уже не помогли. Хочу донести, берегите себя и своих родных сами. Никому мы не нужны! А эти громкие лозунги и рисованные отчеты — они нужны совсем не для нас. Людей в больницы не забирают, потому что там нет мест”, “Оставляют людей один на один с болезнью. Сколько еще мы будем ходить в дураках, когда изо всех СМИ трубят, что ситуация под контролем, а по факту — хаос. Надоело. Накипело”, “Убитая гаванью медицина продолжает убивать крымчан”, “Сейчас в Крыму люди умирают дома без медицинской помощи.

Они даже в статистику по ковид не попадают. Совет министров проводит киселевские джаз-пати, прочие фестивали, и считает данное положение вещей вполне нормальным. Министр здравоохранения ещё полгода назад говорил, что местная медицина ко всему готова. В совете министров Крыма вообще всегда ко всему готовы. Хоть воду отключить, хоть к тому, что люди от их бездействия умирают. Главное, чтобы народ молчал и не отвлекал от работы своими мелочными претензиями. Благо, народ терпеливый и молчаливый”, “Свежая информация от врача на скорой в Симферополе: мест в больницах нет. Госпитализация только по направлению РПН и по итогу положительного теста. В то же время КТ сделать не получится ("почему-то запретили делать").

Говорит, полно вирусных пневмоний, которые не дают положительного теста”, “Да ладно врать, всё прекрасно в Крыму. Скорая едет всего часов шесть на вызов, потом шлют на х*р пациента и сваливают. Это реальность. Крымваш зато. Сами вымрете”, “У меня маму с двусторонней пневмонией тоже оставили на домашнем лечении, не назначив даже адекватного лечения. Сказали, мест нет. И писали, и звонили во все инстанции. Им насрать на нас всех”, “Скоты, нет других слов. Разве такое могло раньше людям в кошмаре присниться, что в россии такой бардак и наплевательское отношение к народу? Нафига эта трасса, мост и все такое, когда в стране людей за скот держат!”.

7. Новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 100 новых случаев коронавирусной инфекции (+ 1 смерть). В Севастополе — 26. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 5939 человек, в том числе 1084 в Севастополе. Умерло 114 человек, в том числе 29 — в Севастополе.

8. Пока Аксёнов в “борделе” меняет кровати местами, в Крыму разыгрывается трагический сценарий COVID-19 по-итальянски. Каждый третий мой знакомый болен, 7 человек из них госпитализированы. Нарастает паника. Ценник госпитализации в августе был 50 000₽, сейчас за 100 000₽ — не факт. При этом не вводят карантинных мер. В банках нереальные очереди, внутрь пускают по два человека. Люди стоят 70% без масок. Собес, Крымэнерго и другие организации штурмуют толпы людей. Идеальные условия для распространения коронавируса. Люди маски не носят.

P.S. “Тут уже давно бушует другая эпидемия, еще более страшная, чем Ковид. Это эпидемия всеобщей, бессовестной лжи”…

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