1. Оккупанты отправили под домашний арест до 2 сентября 2020 года инвалида первой группы по зрению Александра Сизикова, которого обвиняют в “терроризме”. Напомню, Сизикова оккупанты задержали 7 июля вместе с шестью крымскими татарами. Новыми жертвами репрессий стали: Эмиль Зиядинов, Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов, Александр Сизиков, Вадим Бектемиров и Зекирья Муратов. Дилявер Меметов объявлен в розыск. Как оккупанты вчера искали новых “террористов"

2. “Нас — меня, мужа, нашу дочь, сына, внука и невестку — усадили на диван, а перед нами сел один из их сотрудников с направленным в нашу сторону автоматом. Он приказал нам не передвигаться и не переговариваться друг с другом”. По ссылке прочтите историю семьи 51-летнего политзаключенного Шабана Умерова, которого оккупанты арестовали после обыска 27 марта 2019 года

3. На созданном оккупантами лживом “крымскотатарском” телеканале “Миллет” оккупанты проводят обыски. 19 пропагандонов “в срочном порядке” написали заявления на увольнение. После обнуляции кремлевской крысе не нужны даже такие продажные скоты — они свои 30 сребреников уже отработали. Бей своих, чтобы чужие боялись

4. Представительство президента Зеленского просит прокуратуру проверить публикацию понаехавшего в Крым нациста Горного, который с благословения Кремля написал очередную разжигающую ненависть статью под названием “В Крыму есть три проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары”. В интервью, которое Горный дал интернет-изданию “Бизнес-онлайн”, нацист возмущается, что жителей Крыма греют украинские паспорта и добрые воспоминания об Украине, которую из Крыма оккупантам удалось выжить лишь с точки зрения картинки: “Мы видим, что Крым — это, с одной стороны, спокойный регион, а с другой — очень взрывоопасный. Я всегда говорил, что в республике есть три колоссальные проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары… Даже у многих чиновников есть украинские паспорта, хотя не должно быть, у многих дети имеют или получили украинские паспорта. Спасение от этой ситуации я вижу в том, что на ПМЖ в Крым будут ехать все больше людей с материка (прим — из россии). Постепенно мы данную историю станем гасить. Во всяком случае, украинский дух мы отсюда вымели бодро с точки зрения картинок, а в глубине сидит украинский червячок, который многим греет душу и о чем-то милом и добром напоминает”. Крымских татар Горный снова назвал коллаборантами, а Сталина — их спасителем: “Крымские татары опять толкают на противостояние, что в основе той депортации в 1944 году стоит массовое предательство и коллаборационизм, которые тут были. Именно те крымские татары, которые жили тогда тут, приложили все усилия для того, чтобы их депортировали. Я считаю, депортацией Иосиф Сталин спас крымских татар от расстрела. Крымские татары сейчас находятся в привилегированном положении, пользуются всеми льготами, которые им выделили как депортированным”

5. Минобразования совместно с Минреинтеграции запустили кампанию по привлечению абитуриентов с временно оккупированных россией территорий в украинские вузы. Кампания получила название “Тебя здесь ждут”, она рассказывает абитуриентам из Крыма и ОРДЛО об упрощенных условиях поступления в училища, колледжи и вузы на свободной от рашизма территории Украины. Детали программы можно найти на сайте www.vstup-prosto.com Также запускается масштабная промокампания, цель которой — привлечь внимание абитуриентов с оккупированных россией территорий

6. “Мы тут не люди, мы — скот. Всем плевать, что воды нет, что жара невыносимая. Моя подруга из Москвы приехала и уже давно в море купается. А я, которая родилась и выросла в Крыму, уже битый час не могу попасть домой. И еще две недели в обсерваторе сидеть”. Прочтите, как оккупанты издеваются над людьми, которые пытаются попасть в Крым с материковой Украины. Сделать это удается далеко не всем

7. Оккупанты начали очередные военно-террористические учения в Крыму: “Военнослужащие поочередно выполнят задачи в наступлении, обороне и при переходе в контратаку” Наши военные тем временем учились отражать атаку российских оккупантов в Одессе, где были проведены масштабные учения авиации и флота

8. Дерибан Крыма рашистами продолжается. Оккупанты пустят с молотка санаторий “30 лет Октября” в Алуште, расположенный в центре Рабочего уголка, пансионат “Черноморский” в пгт Черноморский и базу отдыха “Морской берег” в селе Глазовка Едыкуйского (Ленинского) района

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1058 человек, в том числе 254 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 37 человек, в том числе 5 — в Севастополе

P.S. “И теперь ясно, зачем российскому президенту понадобился Крым. Не только как символ "собирания российских земель", не только как повод для разжигания шовинистического угара в стране. Но еще и как полигон. Вначале — как полигон для фальшивого референдума: спустя шесть лет такой же проведут в самой россии и "обнулят" путина. А затем — и как полигон для чекистского беспредела. Стоит напомнить, что нашего коллегу Николая Семену тоже преследовали (в Крыму) именно за профессиональную деятельность. Стоит напомнить, что крымчанам тоже предъявляли и предъявляют нелепые обвинения в "шпионаже" и работе на украинские спецслужбы. Стоит напомнить, что тех, кто не согласен с властью, в Крыму арестовывают буквально "пачками", без разбора — только лишь для того, чтобы на оккупированном полуострове царила атмосфера страха. И вот теперь такая же атмосфера страха, похоже, должна воцариться в самой россии — потому что в стране, воздух которой не будет отравлен этой гнетущей атмосферой, путинский режим, уверен, просто не выстоит”. По ссылке прочтите мнение Портникова о начавшихся сразу после обнуляции путина арестах журналистов и пропагандистов в россии, и как это связано с Крымом

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