1. Николай Лях, которого оккупанты назначили “председателем Совета землячеств Украины за рубежом” просит оккупантов отменить указ о передаче Крыма УССР. Об этом он заявил на круглом столе, который обозвали “Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом”. ШАПИТО

2. Рашисты постоянно пытаются спорить и негодовать о присоединении Крыма к УССР. Но украинцы всегда знали цену объединения Крыма с материком. Посмотрите короткий видеосюжет, созданный на основе архивных материалов

3. Крупнейший торговый центр Севастополя “Муссон”, закрытый в начале июня 2018 года, “не будет открыт даже после устранения всех нарушений, которые обнаружило МЧС”, заявил оккупант Овсянников. Ранее ватники записывали видеообращение к путину, но не помогло

4. Симферополь. Русский драматический театр, проработав столько лет в “ужасной украинской оккупации”, уже полгода как закрыт в “родной гавани”. “Пожарная безопасность” великому русскому слову не соответствует

5. “Больные раком Крыма не могут получить лекарства, которые во всех регионах выдаются бесплатно, уверяет медик из Москвы. Пациенты вынуждены тратить состояние даже на химию — в условиях, когда счет идет на дни, очередь на бесплатную химиотерапию в Крыму расписана на месяцы вперед”

6. Армянск — город-катастрофа. Прошел дождик. В разных районах города, “в котором все хорошо”, вместе с дождем летал яд разного химического состава. Какой и где — неведомо. ЗАМЕРОВ НИКТО БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЕТ — даже известные российско-крымские мордатые блогеры. Команда отбой прозвучала. А в рф и в Крыму ватные “общественники” — дисциплинированные!

7. Второй Армянск: в Керчи оккупанты продолжают добычу ядовитого песка из Нижне-Чурбашского хвостохранилища, куда полвека сгружал отходы железорудный комбинат. Куда идет песок — на больницы, школы, детсады или на трассу Таврида — остается только догадываться. По мнению крымских экологов, разрушение дамбы может привести к масштабной экологической катастрофе, сравнимой с аварией на Чернобыльской АЭС. Подхваченные течениями ядовитые вещества быстро распространятся вдоль черноморского побережья, что приведет к гибели флоры и фауны

8. Жители оккупированной Керчи продолжают гибридно тосковать по Украине: “Почему Керчь после 2014 стала такая неопрятная, заброшенная? Дороги в центре ужасающие и мост возле АТС с трещинами скоро разрушится. Анон!”. Ответы: “Камни с неба — единственное, что ждали и что получили в итоге”, “Потому что до 2014 городом руководили донецкие, а после 2014 — свои, местные”, “Потому что местная власть современная абсолютно ничего не делает, или не умеет делать, некомпетентна”, “Половина администрации города — с материка (россии), а толку нет”, “Все просто, раньше мы мэра выбирали и он хоть как-то перед народом отчитывался. Теперь они там пахана себе выбрали, и он для них отрабатывает — земельку там городскую выделить или вот школу бывшую снести и росгвардии отдать землю — под мостом, видимо, не захотели защитнички жить”, “Олежа, вернись! (прим — зовёт украинского мэра города Олега Осадчего)”, “(Рашистка из российского Абакана пишет) А до 2014 года она была как европейское государство? Медленно, но жизнь восстанавливается”, “(Рашистке отвечают) А что изменилось за 4 года в нашем городе в лучшую сторону и какое отношение к нему имеете Вы?”, “При чем тут именно 2014 год??”, “А мне нравилось при Кучме! За*бок жили!”, “С возвращением в "родную гавань" вас, граждане коллаборационисты!”

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9. Рашист задал вопрос, но что-то пошло не так: “Вопрос к переехавшим в Феодосию!!! Как вам на новом месте? Быстро нашли работу? Какие плюсы и минусы жизни в Фео?”. Ответы: “Поннаэээххалло! А потом в поликлиники — очереди. В садики — очереди. В школы — очереди. В магазины — очереди. На кладбище — очереди”, “И что? Да, понаехали. Лично моя семья — заложники обстоятельств. Я вообще не горю желанием тут жить. И поверь, мы не одни такие”, “Свалить из этой дыры при первой возможности — самое адекватное решение”, “Че вы все тогда сюда претесь? И еще при этом пытаетесь нас жизни учить. Как-то без вас жили и без вашей сраной россии. И поверьте, намного лучше жили. Мы вам ничем не обязаны. Такой засраной и запущенной Феодосия никогда не была до прихода россии. И такого дележа города и беспорядка не было. А ваш сраный мост, которым вы все нам в нос тыкаете, можете себе в сраку засунуть. И поверьте, что большая часть Крыма не ХОТЕЛА НИ В КАКУЮ РОССИЮ! ЗАПОМНИТЕ ЭТО! И все, кто пишет гадости про Украину, все выкинули украинский паспорт? И отказались официально от гражданства? И живете с тем подобием документа, который получили в ФМС?”, “Среди моих знакомых 90% имеют биометрический паспорт Украины. Даже те, у кого флаг россии во дворе висит”, “Были в одном нестабильном государстве, теперь в другом”, “Я знаю точно, что ещё несколько лет, и Крым будет не узнать, будет на уровне материка (россии)”, “Он уже на уровне — разбитый асфальт, мусор кругом, воровство и криминал. Надо иметь достоинство и не позволять всякой дичи обсирать крымчан, особенно тем, кто до Крыма жил без газа и в туалет на улицу ходил”, “На вопрос к переехавшим в Феодосию так никто и не ответил”

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10. Великолепный экстремизм на паблике Алушты. Скоро домой: “А давайте Алушту закроем на зиму! Один хрен, кроме БОМЖЕЙ, которые опять в несметных количествах приедут греться, она никому не нужна!!! Мы превратились в зашатанную российскую глубинку со всеми её прелестями”, “Поддержую тебя”, “Раньше худо-бедно санатории и пансионаты даже зимой коптили небо. Сейчас они или в коме, или готовятся к вскрытию. Зрим в корень. Нельзя желать гадости соседу — вернется сторицей. Это касается всех”, “И это касается крымчан, которые предали Украину. И в корень зрить не надо”

11. На крымском паблике снова разместили объявление фирмы, которая помогает оформить все виды украинских документов (с выездом на материк). В комментариях под объявлением, которое сопровождено картинкой с тестом “Европа без виз”, понаехавшие и сидящие в мухосрансках пустили ядовитые слюни зависти: “Ура, дождались!”, “Позитив — это всегда хорошо”, “(Запоребрик пишет) Нах%й нужно, скажем дружно”, “(Запоребрику отвечают) Что, не светит? Сызрань — твой потолок”, “(Понаехавшая) Страну не перепутали? А шенгенскую визу не проще сделать?”, “Вы крымчанка? Кто вам шенген откроет? Мы под санкциями”, “Это не стране предлагают, не сможет вся страна воспользоваться этим”, “(Понаехавшая из Костромы) Нахрена оно нам надо???”

12. На паблике Симферополя понаехавший решил провести опрос: “Давайте знакомиться! Из какого ты района? И как давно живёшь в Симферополе?”. Ответы: “ХМАО-Югра. Собираюсь переезжать к вам на ПМЖ”, “Восьмой день”, “Давай, я только за. К сожалению, нет знакомых и друзей в Симферополе, так как не особо давно у вас. Сам из Нижнего Новгорода”, “Марьино. Приехали на вахту с Калининграда!!!! Классно тут у вас”, “Морозова. Второй год пошел”, “Старый город. Год”, “ЖД. 2 года”, “Хорошая попытка, товарищ майор”. Нашли в этом зоопарке местного? Да, который про майора написал. Саранча заполонила Крым

13. Севастополь. Детские сады города лопаются от детей понаехавших (силовики, военные, чиновники и прочие). Рядовые лапти тут ни при чем — их без очереди не берут. Детям не хватает даже кроватей. Ватники скулят в соцсетях

P.S. “Как-то без вас жили и без вашей сраной россии. И поверьте, намного лучше жили. Большая часть Крыма не ХОТЕЛА НИ В КАКУЮ РОССИЮ! ЗАПОМНИТЕ ЭТО!”, — написала жительница Феодосии. Любопытно, что такие сообщения, вызывавшие в 2014 году шквал ватной ненависти, в 2018-ом вызывают неприятие только у рашистов и оставшихся упоротых местных, но в небольшом количестве. Остальные предпочитают промолчать.