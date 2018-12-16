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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Без объявления войны

1.4т

1. Севастопольские пропагандоны написали: “В россии продолжается формирование законодательства, при котором "то, что вы не сидите, не ваша заслуга, а наша недоработка". Как во Франции у нас не происходит — народ выплескивает негатив только в сети. Но что будет, когда людям перекроют и эту возможность?”. Пока тему Майдана, произошедшего в 2013-2014 годах в Украине, обходят стороной — уж слишком бы пахло “экстремизмом” в реалиях оккупации. Но, похоже, все понимают, что Майдан был не из-за “печенек Госдепа”.

2. Как надоели потоки лжи. Как надоели бесконечные аниматоры в костюмах то робота Бори, то иностранных журналистов в Крыму: “Иностранные журналисты, похвалившие развитие Крыма, оказались не журналистами и не совсем иностранными”.

3. С наступлением холодов путинские энергохвосты все чаще стали отваливаться. Ватники Симферополя искали выход: “Анон. Где электричество в Белом, мать его???? Вчера выключали весь день, сегодня решили вообще не включать??? Звоню в атомэнергосбыт, говорят: заявка есть, подключат. Господа, как жить????”. Ответы: “Никак”, “Блэкаут в Белом. Покупайте электростанции, мать его”, “Наверное, уровень рождаемости начал снижаться”, “Переезжайте из Белого, мать его)))”, “Слава россии!!!”, “(Пишет ватница, понаехавшая из Донецка) Отсутствие электричества — не смертельная проблема. Нужно набраться сил и подождать. А что не убивает, то делает нас сильнее. Бывают проблемы куда весомее электричества. Тем более, сейчас зима — продукты можно вынести на балкон или в погреб (у кого частный сектор). Так что, вам, господа, терпения и смирения”.

Новости Крымнаша. Без объявления войны

4. Вчера на Содовом заводе в Яны-Капу (Красноперекопске) произошла авария, в результате которой большая часть города осталась без отопления. Жду страшных сюжетов по кацап-ТВ про замерзающих людей: “Содовый Завод остановился, полгорода сидит без отопления в квартирах. Вопрос: какого, извините, Х я плачу круглый год такие бабки за "отопление" в теплосеть? Анон”, “До сих пор батареи холодные. 1600/мес. 19200/год. Круто! Поставить котёл нельзя!”, “Отопления нет, батареи холодные, ребенок мёрзнет, но платить надо ежемесячно”, “Доброе утро! Скажите, у всех отопление есть??? Анон”, “Нет, не у всех! Дубарь, ппц! Пишут, что авария случилась вчера на Соде. Может, из-за этого”, “Та них*я нет, бл*ть. Что на улице, что дома — только дома ветра нет”.

Новости Крымнаша. Без объявления войны

5. Оккупанты сообщили, что из россии в Крым будет ходить 10 пар пассажирских поездов: в Феодосию, Симферополь, Севастополь и Евпаторию. Джанкой и Армянск снова в пролете? Ватница из Краснодара требует, чтобы все умерли от оргазма, ведь, по ее мнению, мы никогда поездов не видели, и жили в каменном веке: “Прочитав эту новость, так и хочется спросить: "а где мерзкие посты, что рф ничего не дала Крыму, что при Украине было лучше", или хорошие дела не замечаются? Время шло, мир модернизировался, а здесь: рельсы поржавели, травой заросли, локомотивы на солярке, регион отстал от развития. И только сейчас Крым меняется, и только благодаря рф. В стране кризис, но находятся огромные средства для строительства дорог, школ, садов”. Местные ответили ваторылой: “Вот недавно был проездом в Воронеже, и видел там инфраструктуру.

Так что не надо ля-ля про Крым устраивать. Мы тут за лето от таких, как ты, наслушались, как у нас все хреново и как вы нас кормите и содержите. Ныть не надоело????”, “Раз просишь, так и быть, получи мерзость — при Украине было лучше!”, “А что, при Украине у нас поезда не ходили?”, “И как эти поезда повлияют на моё материальное положение, которое с приходом россии стало в 2 раза хуже? Вот те воры и чинуши, у которых в 2 раза лучше, а у жены Аксенова только официально в 10 раз лучше, пусть путлера в жопу и целуют, а я эту власть ненавижу”, “Вам там про деньги, наверно, так же рассказывают, как нам рассказывают, сколько мы в Крыму должны получать! Только куда всё выделяется, непонятно”.

6. В Симферополе оккупанты во время проведения наноремонта дорог повредили два подземных пешеходных перехода. В Крыму уже часто говорят: лучше ничего не трогайте руками, просто воруйте, не делайте хуже.

Новости Крымнаша. Без объявления войны

7. НАТО, СТОП! Ни о чем другом крымчане в соцсетях не пишут так же часто, как о дорогах. Шокирует как общее состояние асфальтового покрытия, так и качество наноремонтных работ по сколковским технологиям.

8. Атмосферное сообщение из Севастополя от упоротого ватника про облавы на торговцев со стороны понаехавших россиян с Кавказа, которые работают на оккупантов: “Это вам не УКРАИНА — такие мы услышали слова от одного из полицейских в дежурной части Гагаринского района Севастополя. Казалось, что произошло, — очередная облава. Да, такие облавы мы видели сотни раз в советских фильмах на оккупированных фашистами территориях СССР, с погромами, мародерствами, расстрелами. Вроде войны нет, город Севастополь вот уже пять лет в составе рф, не путайте с СССР, а облавы в городе продолжаются. Оказывается, правительство Севастополя послало стаю молодых мужчин на двух Газелях и без объявления какой-либо войны. Налетели, как стая шакалов. Вроде севастопольцы войну россии не объявляли, вроде в Севастополе действуют законы россии, вроде только Украина считает Севастополь оккупированной своей территорией. А ОБЛАВЫ ЧЬИ? Без присутствия закона и какой-либо законной процедуры, по сути, грабежа севастопольцев”.

9. “Границы открыты, мир доступен, едь, куда хочешь”, — написал ватник на севастопольском форуме, на что получил ответ: “На минуточку… Мы на крымском форуме”.

Новости Крымнаша. Без объявления войны

10. Что там у Зубкова: Оккупанты оштрафовали Зубкова на 200 тысяч рублей за тень от принадлежащего ему здания банкетного зала и его опор, выходящих за территорию парка львов “Тайган” на 4 м. Зубков готовится к тому, что опоры, а значит и само здание, оккупанты потребуют снести. Зубков свое спасение видит исключительно в увольнении Гоблина, после чего, по его мнению, придет долгожданная россия из телевизора (цитата) “без взяток и всей этой коррупции”.

11. Понаехавшие продолжают переть в Крым, отбирая у местных рабочие места. А потому надпись на маршрутке “СимфИрополь-Севастополь” уже мало кого удивляет.

Новости Крымнаша. Без объявления войны

12. Щоб не забули, Крим — це Україна. Сьогодні 1735-ий день каменепаду.

P.S. Упоротый ватник скулит, что “правительство Севастополя послало стаю молодых мужчин на двух Газелях без объявления какой-либо войны”. Какие же все-таки ватники безмозглые! Без объявления войны россия вторглась в Украину, оккупировав Крым и треть Донбасса. Без объявления войны россия обстреливала из Градов со своей территории наши земли, дома и людей. Без объявления войны россия обстреливала освобожденный Мариуполь и наших солдат в Иловайске. Без объявления войны россия уничтожила донецкий и луганский аэропорты, сбила малазийский Боинг, а вчера — обстреляла дома жителей села Золотое-4 в Луганской области. Без объявления войны российские солдаты с сорванными нашивками “теряются” на просторах Украины, а российские мамашки двухсотых тихо закапывают своих сыновей и стыдливо молчат. Без объявления войны россия фактически оккупировала Азовское море и Керченский пролив, с криками “дави их, бл*ть” взяв в плен 24-х наших ребят.

Без объявления войны россия репрессирует в Крыму крымских татар, украинцев и даже вас, предателей, которые радостно эту россию встречали. Без объявления войны жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей грабят, выкидывают из домов, бросают в подвал, жестоко пытают, насилуют и убивают. Ужасающе страшный список преступлений россии, которые она совершает без объявления войны, бесконечно длинный. И вы обо всем этом знаете, и осознанно приняли сторону россии, которая все так же легко и просто, без объявления войны, отбирает у вас права и свободы, дома и земли, человеческое достоинство и спокойную размеренную жизнь — без террора, запугивания и насилия — с которой вы так легко и непринужденно расстались. Поэтому вы еще не раз увидите своими глазами то, что “сотни раз видели в советских фильмах на оккупированных фашистами территориях СССР”.

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Владимир Путин
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Крымкрымские татарыНовости Крыма
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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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