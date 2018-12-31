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Новогодняя ночь 2019: что можно и что нельзя делать

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Новогодняя ночь считается особенной, поскольку считается, что этот праздник задает настрой на целый год.

Из-за этого 31 декабря принято придерживаться множества примет и традиций, веря, что они смогут повлиять на судьбу человека. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что можно и что нельзя делать во время встречи 2019 года.

Суеверия и приметы на Новый 2019 год Земляной Свиньи

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Что нужно сделать:

  • В последние дни перед 2019-м избавьтесь от долгов, иначе будете ходить в должниках весь следующий год

  • Кто бы ни обратился к вам 31 декабря с просьбой одолжить денег или поносить вашу вещь — не давайте, чтобы не остаться без покупок и средств в новом году.

  • Сделайте генеральную уборку — хлам в доме препятствует появлению новых вещей и желанных покупок.

  • Чтобы год был богатым, не забудьте положить в карман до 00:00 крупную купюру.

  • В новогоднем наряде обязательно должны присутствовать предметы желтого или коричневого цвета. Тотем года — Земляная Свинья — благосклонно относится к цвету хаки, оттенков охры, песочного и золотого тонов.

Что делать нельзя:

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  • Плохая примета — порвать праздничный наряд. Это примета бурных романтических отношений, которые, однако, будут недолгими и закончатся ссорой.

  • Если вы опрокинете на себя вино — это предвестие страданий и слез. Если же вы испачкаете наряд пищей, то можете ждать денежных поступлений, а также сплетен и зависти на свой адрес.

  • Свинья любит яркость, креатив и праздничную атмосферу, поэтому не стоит отмечать праздник в повседневной одежде и в неукрашенной квартире.

  • На праздничном столе в 2019 году не должно присутствовать ничего, связанного со свининой. Запрещается сало, ветчина, свиные колбасы, нарезка и паштеты и др.

Новогодняя ночь 2019: что можно и что нельзя делать

Podrobnosti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к Новому году погода припасла сюрприз. 31 декабря в стране была морозная погода, а в некоторых регионах даже выпал снег.

Ранее украинцам дали советы, как подготовиться к самому ожидаемому празднику года. В частности, речь шла о тотальной уборке и избавлении от всего лишнего.

Читайте все новости по теме "Новый год" на OBOZREVATEL.

Тема
Новый год
Место
Украина
Теги
Новый год-2019традиции
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Лохлы, с новым годом!!!
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