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Новинский и Онуфрий встретились с главой РПЦ Кириллом: что известно

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Народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и глава УПЦ (Московского патриархата) Онуфрий встретились в России с главой РПЦ патриархом Кириллом (Гундяевым).

Об этом Новинский сообщил на своей странице в Facebook, пишет Радио Свобода. Отмечается, что позже нардеп удалил свое сообщение.

"Сегодня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре (монастырь РПЦ в городе Сергиев-Посад Московской области России. - Ред.). День святой Троицы", - написал Новинский и обнародовал свое фото с представителями духовенства.

Новинский и Онуфрий встретились с главой РПЦ Кириллом: что известно

На сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры указано, что митрополит Онуфрий прибыл в Россию на богослужение главы РПЦ Кирилла.

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Сайт РПЦ сообщает, что патриарх Кирилл назвал прибытие Онуфрия "особой радостью".

На съезде "Оппозиционного блока" (который планирует участвовать в парламентских выборах) 10 июня Новинский заявлял, что Московский патриархат является "единственной канонической церковью в Украине".

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Персоны
Вадим НовинскийПатриарх КириллМитрополит Онуфрий
Место
Россия
Теги
УПЦ МПРоссияРПЦ

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