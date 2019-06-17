Новинский и Онуфрий встретились с главой РПЦ Кириллом: что известно

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и глава УПЦ (Московского патриархата) Онуфрий встретились в России с главой РПЦ патриархом Кириллом (Гундяевым).

Об этом Новинский сообщил на своей странице в Facebook, пишет Радио Свобода. Отмечается, что позже нардеп удалил свое сообщение.

"Сегодня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре (монастырь РПЦ в городе Сергиев-Посад Московской области России. - Ред.). День святой Троицы", - написал Новинский и обнародовал свое фото с представителями духовенства.

На сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры указано, что митрополит Онуфрий прибыл в Россию на богослужение главы РПЦ Кирилла.

Сайт РПЦ сообщает, что патриарх Кирилл назвал прибытие Онуфрия "особой радостью".

На съезде "Оппозиционного блока" (который планирует участвовать в парламентских выборах) 10 июня Новинский заявлял, что Московский патриархат является "единственной канонической церковью в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

20 апреля Конституционный суд Украины открыл производство в связи с жалобой нардепов от "Оппозиционного блока" о признании соответствующего закона неконституционным.

22 апреля Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал