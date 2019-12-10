Украинская писательница Лариса Ницой возмутилась из-за убийства украиноязычного волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте и упрекнула украинцев в слишком спокойной реакции на трагедию.

На своей странице в Facebook она выразила мнение, что бороться с такой агрессией против носителей государственного языка можно исключительно радикальными методами.

"Ждала ли я волны возмущения от украинцев на убийство украинца из Бахмута за украинский язык, и такой волны, чтобы все попрятались по домам? Нет, уже не жду и не ожидала. Это если бы венгра, поляка, румына, русского, еврея, не дай Бог, убили бы – это был бы скандал. Это был бы международный резонанс. А так, подумаешь, еще одного "укра" в Украине замочили. Это какого по счету? 13 000 первого? Что-что, дискриминация по языковому признаку? Нет-нет, где вы такое в Украине видели? Нет в Украине дискриминации украинцев. Вы, что вы такое придумываете", – негодует писательница.

Однако, подчеркнула Ницой, украинское общество весьма сдержанно отреагировало на убийство активиста Мирошниченко по причине своей гипертолерантности. Кроме того, ее возмутило, что в это же время Венецианская комиссия выразила Украине недовольство языковым законом из-за якобы притеснения национальных меньшинств.

"Так вот, дорогие толерантные соотечественники. Все, кто не гипер, а просто толерантные. Что мы должны сделать в ответ на это убийство? Отомстить. Как? Нет, не убийствами. Все украинцы в ответ на упорный русский язык должны толерантно бить морду. Кто не может этого делать, можно толерантно царапать глаза. Кто и этого не может – толерантно открывайте рот и так визжите "разговаривайте со мной на украинском", чтобы у упорных московитов заложило уши. Помните, битая морда, поцарапанные глаза или заложенные уши – в ответ на их убийства – это очень толерантно", – гневно обратилась к соотечественникам писательница.

Лариса Ницой

"А если кто-то вам скажет, что это некрасиво: драться, царапаться и кричать – не верьте. Это очень красивая месть за Украину. И главное – толерантная. Запомните: бить морды, царапать глаза и визжать так, чтобы заложило, – это короткий и быстрый путь к украинской Украине. Потому что если вы этого не сделаете, то уже скоро Бахмут будет в каждом вашем дворе", – добавила Ницой.

Подытоживая, она подчеркнула, что только от граждан зависит, будет ли Украина украинской, а также призвала русскоязычных украинцев вернуться к языку предков, чтобы обеспечить кратчайший путь к согласию и взаимопониманию в государстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Артему Мирошниченко было 36 лет. Он и его семья помогали ВСУ с первых дней войны. 29 ноября на него напали в Бахмуте. Два нетрезвых подростка, 16 и 17 лет, догнали его и жестоко избили.

Волонтер пережил несколько сложных операций, находился в коме, но 6 декабря умер. Родные и друзья Артема Мирошниченко убеждены, что причиной нападения была его активная проукраинская позиция.

8 декабря с ним простились в Бахмуте. На траурную церемонию в микрорайоне Забахмутка собрались около 200 человек.

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