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Ницой потребовала ''отменить'' попкорн в кинотеатрах Украины

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Детская писательница и борец за государственный язык Лариса Ницой предложила отказаться от иностранного слова "попкорн" и заменить его украинским аналогом "бахканці".

На своей странице в Facebook писательница обратилась к Министерству культуры Украины с призывом "наконец утвердить украинский язык в публичных культурных местах".

"Можно начать с письма всем кинотеатрам Украины с просьбой заменить надписи иностранными словами на украинские, такие как "попкорн" на "бахканці". Украинцы всегда пользовались этим словом. Зачем нам обезьянничать чужое?" – написала Ницой.

Попкорн в кинотеатрах

Попкорн в кинотеатрах

"Наши бабушки жарили воздушную кукурузу. Кто в печи, кто в сковородке на плите. Кукуруза бахкала. Отсюда название", – пояснила общественный деятель.

Попкорн в кинотеатрах

Попкорн в кинотеатрах

Отметим, что инициатива Ницой в целом пришлась по душе украинцам, однако они обратили внимание на более важную проблему. "Для начала пусть отправят письмо всем кинотеатрам, чтобы персонал разговаривал на украинском с клиентами, а не на русском. У нас проблема именно с русским языком оккупанта, а не с другими языками", – написали под ее постом.

Ницой потребовала ''отменить'' попкорн в кинотеатрах Украины
Ницой потребовала ''отменить'' попкорн в кинотеатрах Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лариса Ницой предложила переименовать Россию в Московию. По ее мнению, это было бы очередным восстановлением исторической справедливости после предоставления автокефалии Православной церкви Украины.

Читатели OBOZREVATEL поддержали такую идею.

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Персона
Лариса Ницой
Место
Украина
Тег
украинский язык
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