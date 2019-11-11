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11 ноября • обновлено в 18:31
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"Интервенция состоялась!" Ницой подняла панику из-за Закарпатья и Венгрии

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Детская писательница Лариса Ницой забила тревогу из-за якобы постепенного культурного "поглощения" Закарпатья Венгрией.

Она призвала власть вмешаться в ситуацию и не допустить потери контроля над регионом. Жесткий пост на эту тему Ницой опубликовала на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лариса Ницой

Лариса Ницой

"Интервенция Венгрии в Украину уже состоялась. Отделение территории – лишь вопрос времени. На Закарпатье Венгрия создала сеть колледжей (в планах 150 профессиональных заведений) с обучением на венгерском языке для всех учеников, кто не сдал ВНО на украинском языке. Отныне можно украинского не знать и не париться по этому поводу. Для таких украинцев Венгрия создала в Украине венгерское образование. И подчеркнула, что сеть колледжей создана в "рамках борьбы Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) за использование венгерского языка и за систему образования закарпатской венгерской общины", – утверждает писательница.

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Кроме того, она отметила, что украинцы Закарпатья все более активно учат венгерский язык. По ее данным, обучение проходит в 10 районах, 37 населенных пунктах, 49 точках, 206 группах.

Как пишет Ницой, с начала ноября сертификат на знание венгерского языка получили 1700 украинцев. А в 2016 году венгерскому языку Венгрия обучила 21 тысячу украинцев. Для этого официальным Будапештом были созданы специальные курсы на Закарпатье.

"Обращаюсь к президенту Зеленскому, министру образования Новосад, главе СБУ Баканову, министру иностранных дел Пристайко, главе правительства Гончаруку, председателю Верховной Рады Разумкову. Вам что, повылазило? Вы что, не понимаете, что происходит? Вы что, не видите, к чему все идет? Почему вы это все позволяете? Почему в нашем доме хозяйничает сосед?" – возмутилась Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Лариса Ницой
Место
Украина
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ницой - тупая и бездарная кугутка. :-))) Не способна написать НИЧЕГО и интересного - потому и навязывет свою паскудную, никому не интересную "дермову" полицейскими мерами. :-))) Нет НИ ОДНОГО мовнюка - лауреата Нобелевской премии: мовнюк = дурак и бездарь. :-)))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Надо не истерики устраивать, а делать страну сильной и привлекательной, а для этого в первую очередь должна быть борьба с коррупцией, которой нет и наверно не будет. Проср"ли украинцы свою страну на Майдане - получите. А с другой стороны психологи советуют видеть во всем позитив - вот и "видьте", тому как чем меньше территория тем ею легче управлять. Это раз. Во вторых - если декоммунизацию так во всем, избавляться от всего, что принесли коммунисты в Украину, в т ч и земли.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука…
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