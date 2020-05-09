"Никогда снова" или "можем повторить"? Притула мощно обратился к украинцам из-за 9 мая

Украинский шоумен и ведущий Сергей Притула обратился к украинцам, объяснив, в чем разница между памятными датами 8 и 9 мая.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, указав на разницу в мировосприятии украинцев и "ихтамнетов".

Сергей Притула РБК-Украина

"8 мая – День памяти и примирения в Украине. Разница между 8 и 9 мая очень проста. По крайней мере, если сравнивать нас и "ихтамнетов". 8 мая люди говорят войне "никогда снова". 9 мая находятся люди, которые говорят войне "можем павтарить". И это фундаментальная разница в мировосприятии. Потому что война – это страшно, это жестоко, это больно. Мы увидели это в 2014 году и видим до сих пор", – рассказал он.

Притула вспомнил, как в детстве приветствовал дедушку-ветерана, а сейчас в Украине идет война и многие ветераны его ровесники и даже моложе.

"Никто не думал, что и нас коснется война. Но коснулась. Благодаря людям, которые все никак не могут успокоить свои имперские амбиции, которые жаждут крови тех, кто не хочет сидеть с ними в грязи и делать вид, что им это нравится. И они принесли войну на нашу землю, и сейчас на нашей земле гибнут наши солдаты – украинцы. Как и 75 лет назад. Давайте о об этом вспомним именно сегодня (8 мая – Ред.), в День памяти и примирения", – отметил он.

Притула напомнил, что украинцы воевали против нацизма во всех армиях.

"Мы были в рядах Красной Армии, и в рядах УПА, мы были американскими пехотинцами и канадскими пилотами, мы воевали в войске Польском и в Британской Армии, мы были во Французском движении сопротивления и среди югославских партизан. И у нас до сих пор нет памятника всем украинским солдатам, которые боролись с коричневой чумой на разных фронтах! Каждый сам может выбирать, что и когда праздновать. Но рано или поздно надо дать себе ответ на простой вопрос: мы с кем?" – сказал шоумен.

Он подчеркнул, что украинцам нужно выбрать, кем быть – частью советского наследия или мирового сообщества.

"Быть частью соседского победобесия, где нет места для украинских борцов против нацизма, а только русский или советский воин. Или быть частью мирового сообщества и подчеркивать наш личный вклад в общей победе антигитлеровской коалиции. По крайней мере, последнее позволит перестать отдельным политикам манипулировать светлой памятью миллионов погибших в угоду Кремля!" – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов раскритиковал главу России Владимира Путина за фразу "Можем повторить", сказанную в отношении Второй мировой войны.

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