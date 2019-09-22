"Ни сантиметра земли!" Волонтер взорвала сеть сильной речью о Донбассе

Волонтер из оккупированной Авдеевки Алина Косовская растрогала интернет-пользователей душещипательной речью о Донбассе.

В честь своего 21-го дня рождения она разместила на своей странице в Facebook пост, в котором заявила, что не отдаст ни сантиметра родной земли врагам.

Девушка написала, что отдала в борьбе за каждый клочок Донбасса свою молодость и свое здоровье.

"Мне сегодня 21. Я не праздную, нет. Я на войне с 16 лет. Пятый день рождения я провожу здесь. По клочкам отгрызая у врага свою родную землю. Копая ее лопатой, ползком по ней в неизвестность, рассматривая ее с неба. Шаг за шагом. Пятый год я борюсь за наши города – за каждого жителя, каждую улицу, каждый дом. Я делаю все возможное и невозможное, чтобы желто-синий флаг развеивался над моим городом и в сердце каждого его жителя. Я без эмоций смотрю в глаза смерти, но плачу от счастья, когда моя Авдеевка поет украинский гимн. Я отдала борьбе за каждый клочок Донбасса свою молодость и свое здоровье. Близкие мне люди отдали за мою землю жизни. И я не готова дарить врагу ни сантиметра этой земли. Слышите, вновь избранные? Вы не можете забрать у нас то, за что мы боролись. За это заплачена слишком высокая цена", – резюмировала Косовская.

Пользователи сети начали поздравлять девушку с днем рождения и пожелали беречь себя.

Скриншот facebook.com/alinafortunaATO

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер рассказал душещипательную историю о Донбассе. Он вспомнил разговор с 17-летней девочкой.

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