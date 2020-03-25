Зараженных намного больше, тесты не работают: врач скорой в Киеве рассказал об ужасах борьбы с коронавирусом

Врачи скорой помощи в Киеве во время эпидемии коронавируса на вызовы ездят без защитных костюмов. Все, что им выдают – это перчатки, антисептик и обычные медицинские маски, которые на самом деле от COVID-19 не спасут.

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Один из врачей скорой рассказал OBOZREVATEL, что у них происходит. По словам медика, любой вызов потенциально опасен – никто не знает, заражен ли пациент коронавирусом или нет. Он объясняет, что на каждый вызов и-за этого нужно ехать в защитном костюме, которых практически нет.

Врачи "скорой" в Киеве "Индустриалка"

"У нас есть маски, но совершенно обычные, не те, которые на самом деле могут защитить от вируса. Настоящих защитных масок у нас нет. Также нет специальных костюмов. Есть антисептики и перчатки – все. На вызов сейчас нужно ехать, надев защитный костюм. Но такой возможности нет, потому что их очень мало. Да и те единичные костюмы, которые есть, они отечественного производства, очень некачественные, защитные свойства которых под сомнением. Еще и старые. К тому же никогда не можешь угадать, где они лежат – то ли на подстанции, то ли еще где-то. Когда спрашиваешь заведующего, почему нам не дают нормальную защиту, он нас посылает к Папе Римскому", – рассказывает врач.

Поэтому медику во время вызова остается лишь две вещи – надеть маску и стараться не приближаться к пациенту.

Маски во время коронавируса Иллюстрация

Также врач скорой говорит, что экспресс-тесты на коронавирус, которые есть в Украине, очень не точные.

"Для того, чтобы понять, заражен ли пациент коронавирусом или нет, нужно провести тест. А те тесты, которые есть даже в Александровской больнице, их точность равна нулю. Они очень низкого качества. Поэтому когда говорят, что сейчас в Украине заражено коронавирусом около 100 человек, это просто смешно, это обман . На самом деле зараженных гораздо больше. В этом мы не отстаем от европейских стран", – считает врач.

У скорых практически нет аппаратов искусственного дыхания. "У меня в бригаде есть аппарат. Но все равно они все старые и совершенно не подходят для вентиляции легких зараженных коронавирусом людей", – сказал врач.

Коронавирус в Украине Иллюстрация

Еще одна проблема врачей скорой помощи Киева – далеко не все могут добраться на работу из-за отсутствия транспорта. "Врач просто звонит руководству и говорит, что не может приехать. Ему отвечают: "Ну нет так нет, сиди дома". На такси много не наездишься, наша зарплата небольшая, никто нам ее не повышал. Поэтому платить 400 грн, чтобы доехать до работы, никто не будет", – рассказывает врач.

По его словам, сейчас оклад медика на скорой составляет 4700 грн. Молодые врачи столько и получают. Врачи с большим стажем, со всеми накрутками, премиями, могут рассчитывать на 8-10 тысяч гривен.

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