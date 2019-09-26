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26 сентября • обновлено в 20:52
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"Нет капитуляции!" В Тернополе военные устроили "майдан" из-за Донбасса. Фото и видео

1.8т Читать материал на украинском

В Тернополе под зданием ОГА в четверг, 26 сентября, прошла акция протеста "Нет капитуляции".

Как пишет местный портал "20 хвилин", среди участников митинга были ветераны войны на Донбассе, добровольцы и волонтеры (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Они требовали остановить отвод войск в зоне ООС, запрета особого статуса в Донецкой и Луганской областях, инициировать сбор совета безопасности ООН с целью выполнения пунктов Будапештского меморандума и прекращения дипломатических или экономических отношений с Россией.

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Протест в Тернополе

Протест в Тернополе

Цензор.НЕТ

В знак несогласия с решениями властей протестующие жгли шины. Местным властям участники акции передали ультиматум, предупредив, что следующие действия будут жестче, передает "Цензор.НЕТ".

Активисты также заявляли, что "не нужно сдавать Украину московским террористам". Соответствующее заявление было передано депутатам Тернопольской ОГА, которых попросили рассмотреть требования и передать решение президенту Украины и Верховной Раде.

"Нет капитуляции!" В Тернополе военные устроили "майдан" из-за Донбасса. Фото и видео

Цензор.НЕТ

"Нет капитуляции!" В Тернополе военные устроили "майдан" из-за Донбасса. Фото и видео

Цензор.НЕТ

"Нет капитуляции!" В Тернополе военные устроили "майдан" из-за Донбасса. Фото и видео

inforesist.org

"Нет капитуляции!" В Тернополе военные устроили "майдан" из-за Донбасса. Фото и видео

inforesist.org

"Нет капитуляции!" В Тернополе военные устроили "майдан" из-за Донбасса. Фото и видео

inforesist.org

"Нет капитуляции!" В Тернополе военные устроили "майдан" из-за Донбасса. Фото и видео

inforesist.org

Как писал OBOZREVATEL, под зданием Офиса президента в Киеве 19 сентября прошла акция с призывом к главе Украины Владимиру Зеленскому не соглашаться на встрече "нормандского формата" на "формулу Штайнмайера". На митинге собрались несколько сотен человек.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Тернополь
Теги
протест видео фотографии
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Собрать эту могучую кучку и бросить на штурм Донецка. Они так хотят.
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Данилов Андрей, в Донецке их местные шахтеры, таксисты и парикмахеры утилизируют в момент. Проще шуметь и митинговать в глубоком тылу. Там кроме военкомов их никто не накроет.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Страх за то, что если закончится война, то может быть "Нюрнберг"2.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
в Тэрнополе это хорошо,вот там и надо мандалаи проводить было,кто за америкпнский мир ,пусть майданят у себя кто за русский мир .тоже у себя ,а большинству глубоко похй эти миры,смотрели бы по телевизору и мать его в актнихай..
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