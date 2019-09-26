"Нет капитуляции!" В Тернополе военные устроили "майдан" из-за Донбасса. Фото и видео

В Тернополе под зданием ОГА в четверг, 26 сентября, прошла акция протеста "Нет капитуляции".

Как пишет местный портал "20 хвилин", среди участников митинга были ветераны войны на Донбассе, добровольцы и волонтеры (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Они требовали остановить отвод войск в зоне ООС, запрета особого статуса в Донецкой и Луганской областях, инициировать сбор совета безопасности ООН с целью выполнения пунктов Будапештского меморандума и прекращения дипломатических или экономических отношений с Россией.

Протест в Тернополе Цензор.НЕТ

В знак несогласия с решениями властей протестующие жгли шины. Местным властям участники акции передали ультиматум, предупредив, что следующие действия будут жестче, передает "Цензор.НЕТ".

Активисты также заявляли, что "не нужно сдавать Украину московским террористам". Соответствующее заявление было передано депутатам Тернопольской ОГА, которых попросили рассмотреть требования и передать решение президенту Украины и Верховной Раде.

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

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Как писал OBOZREVATEL, под зданием Офиса президента в Киеве 19 сентября прошла акция с призывом к главе Украины Владимиру Зеленскому не соглашаться на встрече "нормандского формата" на "формулу Штайнмайера". На митинге собрались несколько сотен человек.

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