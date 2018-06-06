"Нептун" и "Коршун": что известно о новом мощнейшем оружии Украины

В Украине предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) приступили к модернизации оружия, проекты которого по различным причинам были заморожены.

Как пишет в своем блоге на OBOZREVATEL эксперт в сфере развития ВПК Украины Максим Глущенко, речь идет о комплексах крылатых ракет "Нептун" и "Коршун".

"В 2016-2018 годах Украина испытала комплекс с противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун". За основу взята базовая конструкция советской противокорабельной ракеты Х-35. "Нептун" - это пример совместных усилий нашей оборонки. В модернизации и создании отечественного варианта приняли участие "Мотор Сич", "Радионикс", конструкторское бюро "Луч" и другие предприятия украинского ВПК. Дальность ее полета около 300 км", - рассказал он.

Эксперт также раскрыл преимущества этой разработки.

Во-первых, отмечает он, поскольку проект отечественный, то его производство можно будет наладить без закупки комплектующих за границей.

"Это и экономия средств, и загрузка работой собственных предприятий. Сообщалось, что ракета может иметь все три варианта – корабельный, воздушный и наземный. Насколько мне известно, испытания еще будут проводиться в нынешнем и следующем годах. И после их успешного окончания "Нептун" может поступить на вооружение", - пояснил Глущенко.

Также он рассказал о разработке конструкторского бюро "Южное" крылатой ракеты "Коршун", проект которой начали в середине двухтысячных, а потом заморозили.

"Дальность действия ракеты (которая на сверхмалой высоте должна быть незаметной для радаров) 280-300 км. Помимо этого "Коршун" может быть модернизирован с существенным увеличением дальности полета. При должном финансировании проект можно реализовать в достаточно короткие сроки – 2-3 года. Ракету планируют размещать не только на самоходной пусковой установке, но и на кораблях или самолетах", - отметил эксперт.

Глущенко отметил, что у многих украинских и российских разработок есть советские корни, но пути развития уже разные.

"Украинский ОПК способен дать результат при грамотном подходе и прозрачном финансировании таких стратегических проектов", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня в Днепре успешно испытали прототип уникальной ракеты-"аутофага", которая во время запуска начинает "пожирать" себя.