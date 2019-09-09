Нельзя отказываться от оккупированных территорий – Жебривский

Экс-глава Донецкой ВГА, лидер политической партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский резко раскритиковал идею отгородиться от оккупированных территорий, чтобы прекратить войну.

По его мнению, это ударит не по сепаратистам, а по патриотам Украины, уроженцам Донбасса, говорится в интервью OBOZREVATEL.

"При таком развитии событий (временном или постоянном отказе Украины от временно неподконтрольных территорий Донбасса. – Ред.) пострадают не только люди, живущие на временно оккупированных территориях. Пострадают еще и те патриоты Украины, которые выехали из оккупированных Донецка, Макеевки, Енакиево на подконтрольные украинской власти территории. У многих из них там остались родственники. Я знаю точно, что подавляющее большинство людей в возрасте 65+ категорически отказывались выезжать из оккупированного Донецка. Они не хотели терять дом. У большинства граждан, кто не смог мириться с оккупантами, там остались родители, родные, друзья", - отметил Жебривский.

Как считает политик, отказ от оккупированных территорий – это предательство людей, сохранивших верность Украине.

"Отгородившись от ОРДЛО мы ударим в первую очередь по ним, а не по тем, кто Украину ненавидит. Ибо последние и так тяготеют к России", - подчеркнул Жебривский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Жебривский покинул должность аудитора НАБУ, сославшись на отсутствие возможностей эффективно выполнять свои должностные обязанности.

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