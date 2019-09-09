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10 сентября • обновлено в 06:46
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Нельзя отказываться от оккупированных территорий – Жебривский

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Экс-глава Донецкой ВГА, лидер политической партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский резко раскритиковал идею отгородиться от оккупированных территорий, чтобы прекратить войну.

По его мнению, это ударит не по сепаратистам, а по патриотам Украины, уроженцам Донбасса, говорится в интервью OBOZREVATEL.

"При таком развитии событий (временном или постоянном отказе Украины от временно неподконтрольных территорий Донбасса. – Ред.) пострадают не только люди, живущие на временно оккупированных территориях. Пострадают еще и те патриоты Украины, которые выехали из оккупированных Донецка, Макеевки, Енакиево на подконтрольные украинской власти территории. У многих из них там остались родственники. Я знаю точно, что подавляющее большинство людей в возрасте 65+ категорически отказывались выезжать из оккупированного Донецка. Они не хотели терять дом. У большинства граждан, кто не смог мириться с оккупантами, там остались родители, родные, друзья", - отметил Жебривский.

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Как считает политик, отказ от оккупированных территорий – это предательство людей, сохранивших верность Украине.

"Отгородившись от ОРДЛО мы ударим в первую очередь по ним, а не по тем, кто Украину ненавидит. Ибо последние и так тяготеют к России", - подчеркнул Жебривский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Жебривский покинул должность аудитора НАБУ, сославшись на отсутствие возможностей эффективно выполнять свои должностные обязанности.

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Темы
Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске
Персона
Павел Жебривский
Место
Украина
Теги
война переговоры по Донбассу
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Тут есть один нюанс: если сейчас отказаться от этих территорий, неужели кто-то надеется, что раша на этом остановится ? Да они решат, что всё у них получилось и тогда мы получим следующие республики, я даже могу спрогнозировать где: Одесса, Николаев, Запорожье - вы почитайте на досуге их размышления о будущем Украины, его НЕТ ! Так что или восстановление статус-кво или ... Украины - нет ! Думай - те, кто умеет конечно.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Так вы и так отказались от этих территорий ,когда вводили экономическую блокаду, когда перестали платить пенсии и пособия и когда начали обстрелы !
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