"Нехитрый способ": продавец показал схему обмана покупателей

Недобросовестные продавцы на рынках и в магазинах используют электронные весы, чтобы нажиться на своих покупателей.

О распространенной схеме обмана в своем блоге на YouTube рассказал Дмитрий Колесников. Так, по его словам, серьезно "откорректировать" показания весов можно при помощи обычного пакетика и скотча (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Знаете, когда на весах лежит обычный целлофановый пакет, закрепленный скотчем? Берем кусок мяса, например, кладем на этот пакетик, и он натягивается ― сразу плюс 500 грамм", ― пояснил продавец.

youtube.com/channel/UCpsdRVUph-8hn2SBd1wLMxw

Схема заключается в том, что продавец, кладя товар на весы, незаметно натягивает кулечек, что увеличивает показания на электронных весах.

"Если увидели пакетик ― будьте повнимательнее", ― предупредил Колесников.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве покупатели раскрыли схему обвешивания на весах одного из супермаркетов.