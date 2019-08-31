Нечем дышать, печет горло: жители Крыма забили тревогу из-за новой катастрофы

В городе Армянск в аннексированном Крыму, где год назад произошла химическая атака с завода "Титан", заподозрили новую катастрофу.
Жители полуострова забили тревогу из-за признаков новых выбросов на предприятии. Об этом со ссылкой на местные ресурсы написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.
В частности, вода в городе окрасилась в коричневый цвет, а металлические предметы поржавели. Кроме того, в Армянске снова присутствует удушающий запах.
В Крыму заподозрили новую химатаку
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
В Крыму новое ЧП в Армянске
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Блогер сообщила, что на заводе "Титан" закрыли один из цехов, вероятно, из-за выбросов.
"А телевизор РФ мне сказал, что спрос упал на продукцию, вот и остановили. Хотя дышать сейчас в Армянске не стоит – катастрофа на месте. Но РФ по фиг на пленных", – отметила она.
В Крыму забили тревогу из-за новой катастрофы на "Титане"
ForPost
Остановили один цех на Титане.Выбросы. А рашен телевизор мне сказал,что спрос упал на продукцию,вот и остановили.— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 31, 2019
Хотя дышать сейчас в Армянске не стоит-катастрофа на месте.Но РФ по фиг на пленных...
Но есть в Армянске и хорошее-ржавый от кислоты и запустения танк— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 31, 2019
И это здорово pic.twitter.com/utBSdFnbLQ
Армянск— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 31, 2019
Дышит кислотой,пьет вот это вот... pic.twitter.com/E5cGTtxamT
Ждем повтора ЧС в Армянске? На севере Крыма снова выбросы завода "Титан"— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 31, 2019
Люди в Армянске снова бьют тревогу.https://t.co/I3WexavTrI
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2018 году в Армянске произошел выброс химических веществ с завода "Крымский титан".
Ранее в городе рассказывали, что запах кислоты витает в воздухе уже три года подряд, но в 2018-м ситуация стала гораздо серьезнее.
Во время экологической катастрофы в прошлом году оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.
13 сентября 2018-го ситуация с загрязненностью воздуха в окрестностях завода украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан" ухудшилась. Крымчане сообщили о новой волне "химической атаки", жалуясь на плохое самочувствие.
14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили.
В июне 2019-го местные жители снова почувствовали симптомы, похожие на те, которые испытывали при ЧП на "Крымском титане" в 2018 году.
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