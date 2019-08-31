Нечем дышать, печет горло: жители Крыма забили тревогу из-за новой катастрофы

В городе Армянск в аннексированном Крыму, где год назад произошла химическая атака с завода "Титан", заподозрили новую катастрофу.

Жители полуострова забили тревогу из-за признаков новых выбросов на предприятии. Об этом со ссылкой на местные ресурсы написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

В частности, вода в городе окрасилась в коричневый цвет, а металлические предметы поржавели. Кроме того, в Армянске снова присутствует удушающий запах.

В Крыму заподозрили новую химатаку Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В Крыму новое ЧП в Армянске Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Блогер сообщила, что на заводе "Титан" закрыли один из цехов, вероятно, из-за выбросов.

"А телевизор РФ мне сказал, что спрос упал на продукцию, вот и остановили. Хотя дышать сейчас в Армянске не стоит – катастрофа на месте. Но РФ по фиг на пленных", – отметила она.

В Крыму забили тревогу из-за новой катастрофы на "Титане" ForPost

Остановили один цех на Титане.Выбросы. А рашен телевизор мне сказал,что спрос упал на продукцию,вот и остановили.

Хотя дышать сейчас в Армянске не стоит-катастрофа на месте.Но РФ по фиг на пленных... — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 31, 2019

Но есть в Армянске и хорошее-ржавый от кислоты и запустения танк

И это здорово pic.twitter.com/utBSdFnbLQ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 31, 2019

Ждем повтора ЧС в Армянске? На севере Крыма снова выбросы завода "Титан"

Люди в Армянске снова бьют тревогу.https://t.co/I3WexavTrI — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 31, 2019

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