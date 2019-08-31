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Нечем дышать, печет горло: жители Крыма забили тревогу из-за новой катастрофы

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В городе Армянск в аннексированном Крыму, где год назад произошла химическая атака с завода "Титан", заподозрили новую катастрофу.

Жители полуострова забили тревогу из-за признаков новых выбросов на предприятии. Об этом со ссылкой на местные ресурсы написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

В частности, вода в городе окрасилась в коричневый цвет, а металлические предметы поржавели. Кроме того, в Армянске снова присутствует удушающий запах.

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В Крыму заподозрили новую химатаку

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В Крыму новое ЧП в Армянске

В Крыму новое ЧП в Армянске

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Блогер сообщила, что на заводе "Титан" закрыли один из цехов, вероятно, из-за выбросов.

"А телевизор РФ мне сказал, что спрос упал на продукцию, вот и остановили. Хотя дышать сейчас в Армянске не стоит – катастрофа на месте. Но РФ по фиг на пленных", – отметила она.

В Крыму забили тревогу из-за новой катастрофы на "Титане"

В Крыму забили тревогу из-за новой катастрофы на "Титане"

ForPost

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и хрен с ними жалеть что ли?
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