"Не выберут Юзика и фотографа": Соколова предсказала прозрение украинцев

Через пять лет Украина, наконец, будет иметь сформированное и сознательное гражданское общество. Следовательно, на следующих выборах украинцы уже не будут доверчиво отдавать голоса за людей из телевизора.

Такой прогноз озвучила украинская журналистка Янина Соколова во время онлайн-встречи с фанатами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я могу смело заявить, что мне кажется, что через пять лет мы, наконец, с вами будем иметь очень зрелое гражданское общество. Вы даже будете удивлены, каким оно зрелым будет", – подчеркнула телеведущая.

Янина Соколова Скриншот видео

Она убеждена, что украинцы сделают выводы, после того как увидят и оценят все действия тех, на кого была возложена последняя надежда. В итоге люди научатся обращать внимание на тех, кто не является представителями шоубизнеса и людей из телевизора, а имеет конкретную программу, знания и команду.

"Мне кажется, что через пять лет Украина уж точно не выберет Юзика, Скичко, свадебного фотографа и учительницу младших классов в Раду. Мне кажется, что сейчас это уже будет контрольный в голову, учитывая пережитое", – оптимистично высказалась Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова заявила, что люди, которые сейчас пришли к власти в Украине, являются очередным отголоском советского периода, несмотря на свой молодой возраст. По ее словам, это напрямую связано с тем, что значительная часть украинского общества сама является таковой и живет теми же ценностями, что и ее кумиры, приведенные в политику.

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