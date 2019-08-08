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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Общество

"Не выберут Юзика и фотографа": Соколова предсказала прозрение украинцев

2.3т Читать материал на украинском

Через пять лет Украина, наконец, будет иметь сформированное и сознательное гражданское общество. Следовательно, на следующих выборах украинцы уже не будут доверчиво отдавать голоса за людей из телевизора.

Такой прогноз озвучила украинская журналистка Янина Соколова во время онлайн-встречи с фанатами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я могу смело заявить, что мне кажется, что через пять лет мы, наконец, с вами будем иметь очень зрелое гражданское общество. Вы даже будете удивлены, каким оно зрелым будет", – подчеркнула телеведущая.

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

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Она убеждена, что украинцы сделают выводы, после того как увидят и оценят все действия тех, на кого была возложена последняя надежда. В итоге люди научатся обращать внимание на тех, кто не является представителями шоубизнеса и людей из телевизора, а имеет конкретную программу, знания и команду.

"Мне кажется, что через пять лет Украина уж точно не выберет Юзика, Скичко, свадебного фотографа и учительницу младших классов в Раду. Мне кажется, что сейчас это уже будет контрольный в голову, учитывая пережитое", – оптимистично высказалась Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова заявила, что люди, которые сейчас пришли к власти в Украине, являются очередным отголоском советского периода, несмотря на свой молодой возраст. По ее словам, это напрямую связано с тем, что значительная часть украинского общества сама является таковой и живет теми же ценностями, что и ее кумиры, приведенные в политику.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Южный Гарик
Южный Гарик
Похожа на куклу из сексшопа, хотя такая и есть, явно кто-то ей впизденке шурудит рукой, а она только рот послушно открывает на обозначенные темы и гавкает на конкретных, обозначенных людей
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Только тупые фотографируются с преоткрытым ртом
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Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Poroshenko Petro, Только тупые пацаки не в состоянии смотреть на скрин, читать то что под скрином и все это синхронно понимать.
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Павлович Антон
Павлович Антон
Aleshin Aleksei, умные с прИоткрытым
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