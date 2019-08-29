#мійОсобистийРахунок

Сьогодні буде багато СЛІВ.

Всяких.

Щирих, важливих, правдивих, правильних, логічних, красивих, лицемірних, брехливих, лукавих, жахливих, непотрібних, марних....просто слів.

Війна- це не СЛОВА про сусіда, який забрав кімнату і не про дітей, яких хтось відібрав. Війна - це коли Росія вбила дітей України. Серед них - 19 річний Андрій Есипок, та 20 річний Герман Абашин.

Тому- менше слів, краще згадайте загиблих, поіменно, так, як їх називали за життя.

Просто прочитайте список до кінця. Їх вбив агресор - Росія!

Я буду повторювати це допис кожен рік!

Господи, упокой воїнів.

Загиблі та померлі від поранень, отриманих в Іловайську. 351 ім’я.

24 канал

1. Абашин Герман Едуардович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

2. Аксененко Олег Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 20.08.2014

3. Алексанич Олег Іванович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

4. Андріюк Євген Олександрович, 8-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

5. Антонов Вадим Віталійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 10.08.2014

6. Атаманчук Роман Віталійович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 29.08.2014

7. Бадіченко Станислав Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

8. Бакка Олексій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

9. Балагланов Павло Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

10. Балакшей Микола Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

11. Баланчук-Фанштейн Олексій Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

12. Банас Юрій Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

13. Баранов Роман Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

14. Батраченко Руслан Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

15. Безручак Андрій Іванович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

16. Безщотний Юрій Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

17. Бережний Юрій Олександрович, 91-й окремий полк оперативного забезпечення. Загинув 29.08.2014

18. Береза Роман Віталійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 10.08.2014

Гордон

19. Березовий Микола Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014

20. Беца Ігор Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

21. Білець Петро Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

22. Білий Василь Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

23. Білінський Зорян Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014

24. Бірюков Роман Ростиславович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

25. Бойко Юрій Миколайович, Головне управління НГУ. Загинув 10.08.2014

26. Бондарчук Олег Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

27. Бонцевич Сергій Степанович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 10.08.2014

28. Борищак Олексій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

29. Бражник Володимир Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 29.08.2014

30. Бризгайло Сергій Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

31. Брик Дмитро Юрійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

32. Брус Тарас Романович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

33. Бугайчук Сергій Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

34. Буравчиков Олексій Юрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

Ліга

35. Бутирін Антон Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

36. Василюк Олександр Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

37. Ваховський Андрій Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

38. Ващишин Олег Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

39. Вільковський Володимир Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

40. Вовненко Богдан Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

41. Вовченко Олег Павлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014

42. Войчук Олександр Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

43. Волков Микола Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

44. Волкотруб Віталій Юрійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

45. Воронов Сергій Євгенович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

46. Габчак Іван Миколайович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014

47. Гажур Олександр Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

48. Ганя Іван Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

stopfake

49. Гарасимчук Ігор Степанович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014

50. Гладков Андрій Валерійович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014

51. Глуходід Олександр Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Помер від поранень 30.08.2014

52. Головчак Сергій Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 27.08.2014

53. Голяновський Руслан Вікторович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

54. Горай Олексій Зигмундович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

55. Горовенко Ігор Сергійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 16.08.2014

56. Горячевський Олександр Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014

57. Графа Олександр Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

58. Грачов Олексій Георгійович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014

59. Гребінський Олег Вільямович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014

60. Грицик Роман Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014

61. Губа Яків Миколайович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014

62. Гуменюк Микола Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

63. Данилевич Роман Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 24.08.2014

64. Данів Михайло Богданович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

65. Данілов Дмитро Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

Букви

66. Дем'яник Сергій Валерійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

67. Денисов Дмитро Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

68. Денщиков Андрій Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

69. Деребченко Андрій Васильович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

70. Деркач Олександр Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

71. Джадан Іван Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

72. Джевага Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

73. Діллер Роман Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

74. Дмитренко Віктор Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

75. Долгов Ігор Олександрович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

76. Древаль Олексій Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

77. Дремлюх В'ячеслав Анатолійович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 29.08.2014

78. Дрьомін Андрій Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014

79. Дрьомін Ярослав Павлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

80. Дубовик Руслан Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

81. Дудка Юрій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

82. Дятлов Сергій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

83. Дьячков Юрій Анатолійович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 25.08.2014

84. Ємельяненко Ігор Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

85. Єсипок Андрій Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

86. Єщенко Віктор Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

87. Жабінець Олександр Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014

antikor

88. Жайворонок Богдан Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

89. Жеков Максим Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 26.08.2014

90. Журавленко Андрій Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

91. Заграничний Валентин Анатолійович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 28.08.2014

92. Засєкін Вадим Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

93. Затилюк Олексій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

94. Зелінський Василь Аркадійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

95. Зелінський Гавриіл Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

96. Зіноватний Віталій Вікторович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

97. Зінченко Олексій Володимирович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 17.08.2014

98. Зранко Дмитро Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

99. Івкун Василь Дмитрович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 29.08.2014

100. Ілляшенко Віктор Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

101. Ільгільдінов Дмитро Фарідович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014

102. Ільїн Віталій В'ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

103. Ільяшенко Роман Ігорович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

104. Іонов Вячеслав Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

105. Іщук Володимир Степанович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 26.08.2014

106. Кабалюк Дмитро Васильович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

107. Калакун Віталій Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

108. Каліберда Артем Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

109. Калінін Сергій Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

110. Камаганцев Анатолій Валерійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору" Загинув 03.09.2014

bigmir

111. Карабінович Андрій Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014

112. Карасик Олександр Іванович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

113. Карбан Дмитро Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

114. Карнаух Віктор Вікторович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

115. Карпенко Геннадій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 24.08.2014

116. Карпенко Олександр Григорович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

117. Катанов Віктор Володимирович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 25.08.2014

118. Катрич В'ячеслав Степанович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

119. Кириєнко Юрій Володимирович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014

120. Кирилов Антон Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

121. Кифоренко Борис Борисович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв'язку. Загинув 29.08.2014

122. Кіктенко Гордій Олексійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

123. Кіпішинов Геннадій Юрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014

124. Клевчук Іван В'ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

125. Клименко Євген Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

126. Коваленко Олег Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

127. Ковальов Владислав Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014

128. Ковєшніков Сергій Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

129. Колдунов Єгор Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

130. Коломієць Віталій Валентинович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

131. Комаров Ігор Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

132. Коновалов Юрій Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

133. Корнафель Євгеній Вадимович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 16.08.2014

134. Король Віталій Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

135. Королюк Андрій Петрович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

136. Косовчич Юрій Іванович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014

137. Костюк Віталій Валерійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014

138. Костюк Володимир Миколайович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 (за документами - 31.08.2014)

139. Котовий Сергій Феліксович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

140. Коцюк Руслан Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

141. Кравцов Роман Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

142. Красов Дмитро Володимирович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 13.08.2014

143. Крепець Леонід Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

144. Кривенко Максим Ігоревич, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

145. Куденьчук Іван Миколайович, 502-й окремий батальйон РЕБ. Загинув 29.08.2014

146. Кузьма Микола Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

147. Кузьмін Дмитро Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

148. Кузяков Артем Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014

149. Куліченко Володимир Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

150. Курносенко Микола Юрійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

151. Курочка Анатолій Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014

152. Курука Сергій Іванович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 27.08.2014

153. Куценов Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

154. Кушіль Олександр Дмитрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

155. Кушнір Ігор Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

156. Лавошник Юрій Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 18.08.2014

157. Лепетюха Василь Васильович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

158. Литвинський Юрій Олексійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 10.08.2014

159. Лифар Анатолій Петрович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014

160. Лихогруд Андрій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

161. Ліщинський Станіслав Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 20.08.2014

162. Лобжин Олександр Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

163. Лобов Дмитро Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

164. Логвиненко Василь Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

165. Ложешніков Володимир Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Помер від поранень 31.08.2014

166. Лотоцький Олег Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

167. Лучук Роман Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 26.08.2014

168. Ляшко Андрій Андрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

169. Ляшук Максим Володимирович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014

170. Мазур Павло Валерійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014

171. Макаренко В'ячеслав Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

172. Маламуж Олександр В'ячеславович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

Цензор

173. Малиш Віталій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

174. Мартьянов Дмитро Андрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

175. Марфіч Михайло Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

176. Марченко Денис Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

177. Матущак Юрій Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

178. Мельник Валерій Ігоревич, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

179. Мельничук Євген Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014

180. Милащенко Василь Олексійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

181. Мирошниченко Олександр Іванович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

182. Михальчук Віктор Олексійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

183. Міщишин Віталій Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

184. Момотюк Дмитро Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 24.08.2014

185. Москаленко Володимир Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014

186. Мостика Андрій В'ячеславович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

187. Мотичак Роман Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 10.08.2014

188. Мочалов Олександр Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

189. Набєгов Роман Валерійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

190. Назаренко Дмитро Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

191. Назаренко Дмитро Миколайович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

192. Наумов Вадим Олександрович, 1-а бригада оперативного призначення, Північне ОТО НГУ 01.09.2014

193. Нечепуренко Костянтин Володимирович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

194. Нещерет Сергій Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

195. Ніколенко Анатолій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014

196. Ністратенко Сергій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 29.08.2014

197. Обидєнніков Ярослав Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

198. Ольховський Андрій Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

199. Омелянюк Андрій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

200. Оніщук Юрій Віталійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

201. Ончуров Сергій Олександрович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

202. Остроушко Денис Валерійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

203. Павляшик Микола Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

204. Пазин Тарас Іванович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 25.08.2014

205. Палига Володимир Михайлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

206. Палій Олександр Володимирович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 10.08.2014

207. Панченко Дмитро Миколайович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

208. Пасічник Олександр Валерійович, 8-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 26.08.2014

209. Паславський Марк Грегорі (Маркіян Григорій), 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014

210. Пацино Дмитро Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ" УМВС України в Івано-Франківській області. Загинув 29.08.2014

211. Пелипенко Дмитро Миколайович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

212. Перепічка Олег Григорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014

213. Петихачний Леонід Михайлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

214. Петренко Павло Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

215. Петров Євген Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

216. Петров Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

217. Пєшков Олег Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 25.08.2014

218. Письмений Ілля Леонідович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014

219. Півоваренко Павло Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

220. Погорєлов Михайло Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014

221. Погорілий Віктор Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

222. Погорілий Олексій Валерійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

223. Польський Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

224. Помінкевич Сергій Петрович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014

24 канал

225. Попель Андрій В'ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

226. Посполітак Андрій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

227. Потапчук Станіслав Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

228. Пошедін Максим Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

229. Придатко Дмитро Миколайович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

230. Приходько Володимир Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

231. Прокоп'єв Євген Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

232. Прокуратов Максим Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 26.08.2014

233. Прохоров Микола Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

234. Пушкарук Володимир Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 23.08.2014

235. Ревуцький Артем Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

236. Ринкун Володимир Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

237. Ровенський Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

238. Розуменко Артем Олександрович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

239. Романенко Олександр Трохимович, 2-й Батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014

240. Романов Іван Валентинович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014

241. Романов Федір Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

242. Романцов Ігор Сергійович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

243. Русак Олександр Олегович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 23.08.2014

244. Русін Андрій Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

245. Рябов Руслан Костянтинович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

246. Ряженцев Сергій Геннадійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014

247. Савченко Василь Іванович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 26.08.2014

248. Савченко Роман Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

249. Савчук Андрій Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1" ГУ МВС України у Дніпропетровській області. Помер від поранень 31.08.2014

250. Сагайдак Юрій Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014

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251. Саксін Андрій Михайлович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

252. Салівончик Руслан Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014

253. Самосадов Олександр Сергійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 29.08.2014

254. Сацюк Олександр Миколайович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014

255. Світличний Олександр Григорійович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014

256. Севостьянчик Дмитро Олександрович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014

257. Семеніщенков Олександр Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

258. Сергєєв Олексій Віталійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

259. Сивий Олександр Анатолійович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014

260. Сидоренко Сергій Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

261. Сищенко Сергій Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 31.08.2014

262. Сінько Ярослав Олегович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

263. Слободянюк Роман Олександрович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

264. Смірнов Сергій Геннадійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

265. Снітко Андрій Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 20.08.2014

266. Сова Анатолій Андрійович, 72-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

267. Сокуренко Роман Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Помер від поранень 22.09.2014

268. Соловйов Роман Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

269. Солодовнік Євген Олегович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв'язку. Загинув 29.08.2014

270. Сороковий Олександр Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 27.08.2014

271. Співачук Олександр Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

272. Столярчук Мирослав Станіславович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014

273. Сторчеус Руслан Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 25.08.2014

274. Стрюков Владислав Геннадійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

Факти

275. Сухенко Максим Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

276. Сухомлин Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

277. Тарасюк Богдан Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

278. Тарасюк Олег Андрійович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 10.08.2014

279. Тарасюк Олексій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

280. Татомир Володимир Степанович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014

281. Тафійчук Сергій Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 18.08.2014

282. Тендітник Ярослав Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

283. Тимощук Кирило Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

284. Тімошенков Дмитро Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

285. Тітенко Володимир Олегович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

286. Ткачук Сергій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

287. Толкачов Віталій Михайлович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

288. Томілович Денис Григорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

289. Трофімов Олексій Володимирович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

290. Троценко Ігор Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

291. Троценко Максим Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

292. Ульяницький Олег Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

293. Ус Артем Володимирович, 1-а бригада оперативного призначення, Північне ОТО НГУ. Загинув 29.08.2014

DW

294. Усенко Володимир Всеволодович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

295. Усс Степан Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

296. Уткін Олександр Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014

297. Ушаков Едуард Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

298. Ушаков Павло Геннадійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

299. Федчишин Анатолій Миколайович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 10.08.2014

300. Халус Руслан Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

301. Харченко Євген Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

302. Харченко Максим Борисович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014

303. Харченко Роман Олегович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 18.08.2014

304. Хіньов Ігор Павлович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

305. Ходак Віктор Григорович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

306. Хомчук Олег Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

307. Хорольський Антон Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 26.08.2014

308. Видалено - помилкове включення.

309. Цедік Антон Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

310. Цибенко Віктор Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

311. Цуркан Дмитро Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

312. Чернов Олександр Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

313. Чижов Юрій Миколайович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 29.08.2014

314. Чолокян Артур Ашотович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

315. Чорний Сергій Миколайович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

316. Шаригін Артем Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014

317. Шахник Євген Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

318. Швець Михайло Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

319. Шевченко Володимир Олексійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014

320. Шевчук Андрій Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 30.08.2014

321. Шевчук Сергій Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

322. Шепелюк Олексій Борисович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

323. Шилік Анатолій Вікторович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

324. Шиян Андрій Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

325. Шкарівський Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014

326. Шмалій Валерій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014

327. Шолуха Віктор Григорович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014

328. Шумейко Микола Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

329. Юрковець Ігор Володимирович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв'язку. Загинув 29.08.2014

330. Яковець Роман Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

331. Яковлев Олег Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

332. Ярмолюк Олександр Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

333. Яровий Володимир Валентинович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014

334. Ясногор Сергій Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

Доповнення:

335. Перов Артур Дмитрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 18.08.2014

336. Алексеєнко Вадим Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Помер від поранень 20.09.2014

337. Васін Михайло Валентинович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014

338. Гречаний Олександр Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

339. Дзингель Денис Андрійович, 51-а окрема механізована бригада. Помер від поранень 12.10.2014

340. Комісар Володимир Юрійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

341. Конопацький Сергій Васильович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

342. Пугач Ігор Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 25.08.2014

343. Шматченко Михайло Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Помер від поранень 28.05.2015

344. Перепелиця Олександр Юрійович, 7-й окремий полк армійської авіації (прикомандирований до складу 2-ї БТГр 51-ї ОМБр). Загинув 29.08.2014.

З 2016 року список збільшився на 7 імен:

345. Бублик Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

346. Скрабунов Микола Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

347. Соловйов Юрій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

348. Щербіна Андрій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

349. Власов Ігор Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

350. Лук'янченко Володимир Валерійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 01.09.2014

351. Горобинський Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

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