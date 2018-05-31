"Не снимайте! Я вызову адвоката!" Появилось видео с Зайцевой в первые минуты после ДТП в Харькове

В сети опубликовали видео с бодикамер полицейских, которые первыми прибыли на место ДТП в Харькове, в котором погибло шесть человек в октябре 2017 года.

Ролик был продемонстрирован 30 мая во время заседания Киевского райсуда в Харькове и опубликован на YouTube канале "Новости Харькова".

Судя по кадрам, патрульный просит подозреваемую в ДТП Елену Зайцеву предоставить водительское удостоверение, но при себе у девушки его нет.

"Не снимайте! Можете не снимать – я вызову адвоката сейчас", - кричала девушка.

На видео видно, как она постоянно плачет.

Вместе с ней на месте трагического ДТП находилась ее подруга, которая была с ней в машине и неизвестный парень, который утешал девушек.

Позже девушки обратились к полицейскому с просьбой сесть в патрульную машину, поскольку Lexus Зайцевой был разбит после аварии.

"Пожалуйста, можно сесть в машину к вам, чтобы нас не снимали", - заявила Зайцева.

Патрульный повторил требование предоставить документы, после этого девушка и ее друзья звонили кому-то, чтобы их привезли.

Отметим, что в предыдущем суде адвокат Зайцевой говорила, что сумка с документами затерялась при ударе, поэтому их не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" под управлением 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля "Фольксваген Таурег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу.