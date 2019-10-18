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18 октября • обновлено в 19:37
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"Не пищи, дурочка": Гончаренко жестко пригрозил Скабеевой. Видео

1.3т Читать материал на украинском

Нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко осадил пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву.

На своем YouTube-канале он прокомментировал создание депутатского объединения "Кубань", отметив, что слышит, как "Москва скрежещет зубами".

Также он персонально обратился к Скабеевой: "Не пищи ты там, дурочка". Нардеп также добавил: "Оленька, не бойся! Мы и до тебя дойдем обязательно".

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Гончаренко и Скабеева

Гончаренко и Скабеева

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины не пустил Скабееву к себе на марафон. Зеленский заявил, что у него не может быть никаких диалогов с пропагандистами, которые не уважают независимость государства.

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Персоны
Алексей Гончаренко Ольга Скабеева
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Федоров Федор
Федоров Федор
Губошлеп смел и дерзок) Но в Крыму он выхватил двойку от которой сел на пятую точку. Кто знает, как оно в жизни может повернуться....
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Pooh Vini
Pooh Vini
Жёстко он ее. Без вазелина практически.
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