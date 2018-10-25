Не патриарх: Филарет пояснил, кто возглавит единую УПЦ после Томоса

Согласно условиям Константинопольского патриарха, Единую поместную украинскую церковь должен возглавить архиепископ - митрополит, а не патриарх.

Как пояснил в эфире Украинского радио глава УПЦ КП патриарх Филарет, в связи с этим он получил расширенный (архиепископ и митрополит Киевский и Всея Руси Украины) и сокращенный титулы (патриарх Киевский и Всея Руси Украины, для внутреннего использования).

Он также озвучил критерии, которые будут учтены при избрании предстоятеля будущей автокефальной церкви.

"Надо иметь богословское образование, надо знать церковные каноны, надо иметь опыт управления епархией и опыт управления церковью. А если опыта нет - то дела не будет", - заявил священнослужитель.

Также Филарет подчеркнул, что не готов поступиться личными амбициями в данном вопросе.

"Нет! Но не потому, что я считаю себя таковым. А потому, что Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь. И поэтому ради того, чтобы сохранить Украинскую православную церковь и довести ее до завершения я должен работать до конца", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Вселенский Патриархат принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.