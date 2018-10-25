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Не патриарх: Филарет пояснил, кто возглавит единую УПЦ после Томоса

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Согласно условиям Константинопольского патриарха, Единую поместную украинскую церковь должен возглавить архиепископ - митрополит, а не патриарх.

Как пояснил в эфире Украинского радио глава УПЦ КП патриарх Филарет, в связи с этим он получил расширенный (архиепископ и митрополит Киевский и Всея Руси Украины) и сокращенный титулы (патриарх Киевский и Всея Руси Украины, для внутреннего использования).

Он также озвучил критерии, которые будут учтены при избрании предстоятеля будущей автокефальной церкви.

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"Надо иметь богословское образование, надо знать церковные каноны, надо иметь опыт управления епархией и опыт управления церковью. А если опыта нет - то дела не будет", - заявил священнослужитель.

Также Филарет подчеркнул, что не готов поступиться личными амбициями в данном вопросе.

"Нет! Но не потому, что я считаю себя таковым. А потому, что Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь. И поэтому ради того, чтобы сохранить Украинскую православную церковь и довести ее до завершения я должен работать до конца", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Вселенский Патриархат принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Объекты
УПЦ КПУПЦ МПУАПЦКонстантинопольский патриархат
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Я думаю , что возглавит уринскую церковь президент Урины , ведь на Урине государство не вмешивается в дела церкви .
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Лютый Вадим
Лютый Вадим
Рысин Алексей, ты житель на РАШИ ещё и можешь думать ?? Думать вам Пуйло запретил и вложил в ваши бошки дерьмо .
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Бор Тарас
Бор Тарас
Рысин Алексей,ты и "думаю"-- абсолютно не совместимые понятия, олигофренисче.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Все православные всего мира..за исключением малых поместных церквей...послали Варфоломея...Останитесь вы..да Варфоломей...Украинцы вам разве внутри телевизора об этом не рассказывают??? Обозреватель ау...милый...Огласи список тех кто вышел из подчинения Варфоломея)))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Бор Тарас, Ты настоящий окраинец))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Бор Тарас
Бор Тарас
Andreevski Andrey,"за исключением поместных церквей". БУГАГАГА!Ты в очередной раз подчеркнул своё скудоумие, дебилушка.Нухуй,как раз,идёт РПЦ.
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