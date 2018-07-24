Не так давно военный преступник Игорь Безлер писал, что якобы побывал в Горловке. На своей страничке ВКонтакте его супруга, являющаяся рупором “Беса”, опубликовала целый набор фото с горловского Гормаша с описанием того, как “героя новороссии” поили кофе и встречали чуть ли не с калачами. Но, вот ведь беда, Беса в Горловке то на самом деле не было и быть не могло.

Во-первых, это связано с тем, что из-за конфликта с Захарченко Безлера на первом же посту расстреляли бы в ближайшей лесопосадке.

Во-вторых, фото, которые были выложены, изобилуют всякого рода станками и безлюдными цехами, но на них сам Бес отсутствует. Игорь Безлер засветился лишь на одном фото, возле дорожного знака с надписью Дебальцево. Но, вот ведь дилемма, данный знак находится под Ростовом-на-Дону, что легко проверяется благодаря вездесущему Google.

Новости Процесс деградации идёт уверенно

Кстати, сам указатель весьма интересен тем, что на нём указана дорога, которую могут использовать для оперативной переброски сил и техники. Так, что Бес, в желании кинуть немного пыли в глаза, ещё и засветил лишний раз дорогу которую желательно лишний раз не светить.

В общем, ждем когда “настоящий полковник” возьмет Киев.