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Злой одессит
Злой одессит
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Не настоящий полковник, или Как Безлер на лжи доехал до Горловки

3.3т

Не так давно военный преступник Игорь Безлер писал, что якобы побывал в Горловке. На своей страничке ВКонтакте его супруга, являющаяся рупором “Беса”, опубликовала целый набор фото с горловского Гормаша с описанием того, как “героя новороссии” поили кофе и встречали чуть ли не с калачами. Но, вот ведь беда, Беса в Горловке то на самом деле не было и быть не могло.

Во-первых, это связано с тем, что из-за конфликта с Захарченко Безлера на первом же посту расстреляли бы в ближайшей лесопосадке.

Во-вторых, фото, которые были выложены, изобилуют всякого рода станками и безлюдными цехами, но на них сам Бес отсутствует. Игорь Безлер засветился лишь на одном фото, возле дорожного знака с надписью Дебальцево. Но, вот ведь дилемма, данный знак находится под Ростовом-на-Дону, что легко проверяется благодаря вездесущему Google.

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Процесс деградации идёт уверенно

Кстати, сам указатель весьма интересен тем, что на нём указана дорога, которую могут использовать для оперативной переброски сил и техники. Так, что Бес, в желании кинуть немного пыли в глаза, ещё и засветил лишний раз дорогу которую желательно лишний раз не светить.

В общем, ждем когда “настоящий полковник” возьмет Киев.

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Злой одесситЗлой одессит
Персона
Игорь Безлер (Бес)
Место
Украина
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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Gordon Yury
Gordon Yury
Полностью согласен с безлером в части оценки и предполагаемой судьбы так называемой власти в так называемых республиках. Единственное замечание - сам безлер заслуживает такой же судьбы и зря он старается отмежеваться от тех, кого сам же и привел к власти. Суда ему поможет избежать только несчастный случай.
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