"Не место слугам, тут паны торгуют": в сети ажиотаж из-за скандального поста

Пользователей сети взбудоражил пост Ольги Валькович, которая рассказала, как некий торговец по прозвищу Петрович прогнал агитаторов партии "Слуга народа" со своего рабочего места в преддверии предстоящих внеочередных выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

"Не место слугам, тут паны торгуют", – процитировала женщина торговца.

В частности на ситуацию отреагировала украинская писательница Оксана Забужко. Она сделала перепост данной записи на свою страницу в Facebook и выразила свое отношение к инциденту.

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Забужко вспомнила времена буржуазии в Украине и ее влияние на украинский народ:

"Традиционный украинский идеал – быть "хозяином", "сам-себе-паном" (Сталин недаром окрестил украинский национализм "буржуазным": Петрович – тоже буржуазия: та, которой 28 лет все никак не дают как следует встать на ноги).

А потом пришли заградотряды, расстреляли "господ" – "хозяев" и сделали всех, кто выжил, "батраками", aka "cлугами". В свое время это был единственный способ выжить. Но за 3 поколения многие привыкли. А многим и понравилось. И вот это и называется – "растление": падать-то всегда легче и быстрее, чем подниматься.

Поэтому, повторю еще раз и еще раз: я не брошу камень в свой народ, как бы он не голосовал на выборах. Для этого я слишком хорошо понимаю, что с ним делали последние 100 лет".

Как сообщал OBOZREVATEL, соцсети потребовали от Разумкова прекратить подкуп избирателей кандидатом от "Слуги народа". Подобные его действия просто шокируют избирателей.

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