"Черный квадрат" Малевича: пять неожиданных фактов о картине

В воскресенье, 21 июня, исполняется ровно 105 лет картине "Черный квадрат" Казимира Малевича. Именно в этот день, по мнению некоторых исследователей, художником была дописана "икона" мирового авангарда.

"Черный квадрат" является самым интересным и самым знаменитым творением Малевича. К годовщине создания картины OBOZREVATEL публикует несколько интересных фактов о произведении.

"Черный квадрат", Казимир Малевич, 1915 год Wikipedia

1. Не черный и не квадрат

Ни одна из сторон картины не параллельна ни одной другой ее стороне или сторонам квадратной рамки, которая обрамляет творение.

Что касается черного цвета, его в этой работе Малевич не использовал вообще, а то, что получилось, – результат смешения разных красок. Таким образом художник стремился создать динамическую, подвижную форму. "Черный квадрат" входит в цикл работ Малевича, написанных в стиле супрематизма (направление в авангардизме, основанное Малевичем), в них мастер исследовал базовые возможности цвета.

2. Часть триптиха

Согласно замыслу Малевича, "Черный квадрат" является частью триптиха, который также включает произведения "Черный круг" и "Черный крест". Они были написаны для итоговой футуристической выставки "0,10" в Санкт-Петербурге, которая открылась 19 декабря 1915 года. "Черный квадрат" висел в "красном углу", где обычно принято вешать иконы.

Казимир Малевич. Автопортрет, 1910 год gordonua.com

3. Картина-манифест

Осенью 1915 года появился манифест Казимира Малевича со знаменитым лозунгом "От кубизма к супрематизму". "Черный квадрат" художник декларировал как "первый шаг чистого творчества в целом". Этим произведением он демонстрировал главный модуль новой пластической системы, стилеобразующий потенциал супрематизма.

4. Путь к "Черному квадрату"

Встать на путь супрематизма Малевича некоторым образом побудила опера Михаила Матюшина "Победа над Солнцем", поставленная в декабре 1913 года. Художник работал над эскизами декораций и костюмов к этой постановке. В этих эскизах впервые возникло изображение "черного квадрата", которое означало тогда пластическое выражение победы активного человеческого творчества над пассивной формой природы: черный квадрат появлялся вместо солнечного круга.

Именно поэтому художник датировал появление квадрата 1913 годом – опираясь на рисунки периода работы над "Победой над солнцем", сама же картина была написана в 1915 году.

Казимир Малевич с третьей женой Натальей Манченко. Одно из последних прижизненных фото художника, 1935, Ленинград gordonua.com

5. Вершина творчества

"Черный квадрат" Казимир Малевич считал вершиной своего творчества. Художником также были написаны картины "Красный квадрат" и "Белый квадрат".

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