"Не кричат "м*скаляку на гилляку": экс-регионал похвастался "достижениями" России в Крыму

Беглый экс-регионал Вадим Колесниченко заявил, что очень комфортно чувствует себя в оккупированном Россией Крыму, поскольку не опасается преследований со стороны украинских патриотов.

Он заявил, что очень рад тому, что не слышит антиоккупационных лозунгов и не видит плакатов со своей критикой. Опытом жизни под оккупантами коллаборационист поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вадим Колесниченко "Зеркало недели"

"Для всех понятно и очевидно — да, есть объективные сложности переходного периода как в Крыму, так и в Севастополе. Но самое главное — в любую секунду, кого бы ты ни разбудил, человек скажет: "Слава Богу, мы не живем в этом дурдоме". Вот лично для меня самое главное — это ощущение покоя", — начал свою оду захватчикам предатель Украины.

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"Я спокойно иду по городу, я знаю, что мне никто не стрельнет в спину, на меня не нападут, у меня квартира не будет расписана, мне никто не будет кричать все, что связанно с "москалями и на гилляку" и все такое прочее. И не будут мои плакаты вывешивать, не будут мою семью третировать. Это чувство покоя, которое я действительно получил у себя, в своем городе Севастополь, вместе с крымчанами", — похвастался Колесниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Колесниченко назвал аннексированный Крым "счастливым билетом, который вытащили, как мыло из-под пятки в бане — и в уходящий вагон". Кроме того, он добавил, что готов был еще хоть 21 раз провести "референдум", "чтобы быть подальше от этого кошмара, от этих идиотов".

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