"Не кричат "м*скаляку на гилляку": экс-регионал похвастался "достижениями" России в Крыму

Беглый экс-регионал Вадим Колесниченко заявил, что очень комфортно чувствует себя в оккупированном Россией Крыму, поскольку не опасается преследований со стороны украинских патриотов.
Он заявил, что очень рад тому, что не слышит антиоккупационных лозунгов и не видит плакатов со своей критикой. Опытом жизни под оккупантами коллаборационист поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Вадим Колесниченко
"Зеркало недели"
"Для всех понятно и очевидно — да, есть объективные сложности переходного периода как в Крыму, так и в Севастополе. Но самое главное — в любую секунду, кого бы ты ни разбудил, человек скажет: "Слава Богу, мы не живем в этом дурдоме". Вот лично для меня самое главное — это ощущение покоя", — начал свою оду захватчикам предатель Украины.
"Я спокойно иду по городу, я знаю, что мне никто не стрельнет в спину, на меня не нападут, у меня квартира не будет расписана, мне никто не будет кричать все, что связанно с "москалями и на гилляку" и все такое прочее. И не будут мои плакаты вывешивать, не будут мою семью третировать. Это чувство покоя, которое я действительно получил у себя, в своем городе Севастополь, вместе с крымчанами", — похвастался Колесниченко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Колесниченко назвал аннексированный Крым "счастливым билетом, который вытащили, как мыло из-под пятки в бане — и в уходящий вагон". Кроме того, он добавил, что готов был еще хоть 21 раз провести "референдум", "чтобы быть подальше от этого кошмара, от этих идиотов".
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.