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''Не имеете права!'' Минкульт поставил на место УПЦ МП за хамский выпад в адрес Константинополя

2.3тЧитать материал на украинском

Ни украинское законодательство, ни традиции межцерковных отношений в Украине не предусматривают права органов одной Церкви диктовать свою волю другой Церкви или ее представителям.

С таким заявлением выступило Министерство культуры Украины, комментируя решение Украинской православной церкви Московского патриархата приостановить служения с иерархами Константинополя, а также требование от экзархов Константинопольского Патриархата покинуть "каноническую территорию" УПЦ МП.

"Константинопольская Церковь является Церковью-Матерью для всех христиан Украины, поскольку именно оттуда 1030 лет назад пришла Христова вера", - подчеркнули в ведомстве.

"В этом контексте категоричные, нетолерантные и такие, какие противоречат украинским традициям уважительного диалога между Церквами заявления Синода УПЦ (в единстве с МП), выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта - вместо мирного общения и потаканием отчаянным попыткам российского агрессора помешать свободному строительству Единой Поместной Православной Церкви в Украине", - сказано в сообщении.

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Министерство культуры обратило внимание УПЦ МП на недопустимость попыток препятствования деятельности представителей других Церквей, и в частности экзарха Вселенского Патриархата, в рамках правового поля Украины, а также настойчиво предостерегло от "использования языка ненависти, вражды и воспроизведения в Украине позиций, исповедуемых российским агрессором".

"В Украине всегда будет действовать европейский принцип межрелигиозных отношений, основанный на принципах религиозного плюрализма. Никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права в открытом обществе диктовать свою волю другим структурам или религиозным организациям, тем более агрессивно относиться к деятельности представителей Вселенского Константинопольского Патриархата - Церкви, с рук и благословение первоиерархов которой появилась и Киевская Митрополия, и ее позже ответвления, ныне известное как Русская православная церковь", - обратился Минкульт к УПЦ МП.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей 23 сентября заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Объекты
Министерство культурыУПЦ МПКонстантинопольский патриархат
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Московские попы питдарасы валите нах с Украины или мы вам поможем! чемодан вокзал расея
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Моня
Моня
А каким боком наш минкульт к делам церкви? По Конституции Украины церковь отделена от государства и государство не имеет права вмешиваться в дела церкви.
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