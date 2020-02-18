"Не дай Бог, заболеем": под Тернополем устроили агрессивную блокаду против коронавируса

В селе Микулинцы, Тернопольская область, местные жители выступили против того, чтобы в санаторий "Медобора" поместили эвакуированных украинцев из Китая.

Во вторник, 18 февраля, прошло экстренное заседание поселкового совета, где вынудили руководителя санатория Василия Мартынюка написать отказ от приема пациентов, сообщает "Тернополяни".

На встрече с селянами также присутствовал глава областной полиции Александр Богомол и представители Министерства здравоохранения. Мартынюк подтвердил, что общался с представителями Кабмина насчет размещения эвакуированных. Однако депутаты поселкового совета выступили категорически против намерений размещать людей в санатории.

Заседание у сельсовета Тернополяни

"Есть власть, которая должна принимать решение для защиты интересов граждан. Мы должны поддержать порядок в области и приложим к этому максимум усилий. На любые решения будем реагировать, на провокаторов – тоже. Мы должны быть сознательными и не допустить нарушений закона", – пояснил Богомол.

Блокада против заселения эвакуированных из Китая Тернополяни

Блокада против заселения эвакуированных из Китая Тернополяни

При этом на подъездах к селу были обустроены блокпосты, чтобы в санаторий не завезли больных.

"Мы готовы стоять здесь не только днем, а и ночью. Мы не допустим, чтобы, не дай Бог, заболели наши дети или родные", – сообщили изданию "20 минут" селяне.

Добавим, что по информации издания "Тернополяни" Тернопольская ОГА– единственная из администраций, не отклонила предложение украинского правительства принять на карантин людей из Китая.

Блокада против заселения эвакуированных из Китая Тернополяни

Блокада против заселения эвакуированных из Китая Тернополяни

Блокада против заселения эвакуированных из Китая Тернополяни

Блокада против заселения эвакуированных из Китая Тернополяни

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после экстренного совещания СНБО рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!