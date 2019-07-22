Не боялся "насыпать" врагу: на Хмельнитчине простились с героем, трагически погибшим на Донбассе

В понедельник, 22 июля, в городе Волочиск Хмельницкой области в последний путь провели старшего солдата 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого Романа Джерелейко, который погиб на Донбассе.

Накануне Хмельницкий простился также с погибшим разведчиком 8-го отдельного полка специального назначения ССО Богданом Бигусом, передает "АрмияInform" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в прощальной процессии приняли участие около тысячи жителей райцентра и района, которые на коленях и со слезами скорби на глазах встречали своего земляка.

Похороны Романа Джерелейко АрмияInform

"Мы выполняли боевые задачи на одной позиции, стояли вместе на боевом посту, ели из одного котелка, спали в блиндаже друг к другу. Хороший парень, мужественный, честный, справедливый, смелый и решительный. Никогда не боялся сильно "насыпать" врагу в ответ. Горжусь дружбой с Романом. Я уверен: если бы он оказался на месте командира взвода, который спасал его после попадания пули снайпера, погибнув сам, Джерелейко поступил бы так же – спасал бы раненого собрата под вражеским огнем ценой собственной жизни", – поделился боевой побратим погибшего Иван Пита.

У героя в Волочиске остались родители, жена и семилетний сын Даниил. Ему было 30 лет. Похоронили военнослужащего на городском кладбище райцентра.

Похороны Романа Джерелейко АрмияInform

Похороны Романа Джерелейко АрмияInform

Похороны Романа Джерелейко АрмияInform

Похороны Романа Джерелейко АрмияInform

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером в пятницу, 19 июля, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих из подразделений 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила: Роман Джерелейко и Александр Бардалим.

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