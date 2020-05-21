Названы самые "ужасные" привычки родом из СССР

В последние годы существования СССР, 1990-е, зародилось много "ужасных" бытовых привычек, которые сохранились до сих пор.

На этом обратил внимание известный белорусский блогер Максим Мирович. По его словам, если человек не хочет "застыть" в том моменте, то от них нужно обязательно избавиться.

"Лично я вовсе не считаю это время чем-то плохим и мне не нравится журналистский штамп "лихие девяностые" – он совершенно не отражает сути того времени. Они были временем свободы, когда каждый мог заработать деньги своим собственным умом", – пишет он, называя такие привычки.

Хранить на кухне старую посуду и крышки с винной пробкой

По словам блогера, в 90-е многие стремились на всем экономить, поэтому редко покупали в дом какие-то красивые вещи не первой необходимости. К таким относилась и посуда – люди продолжали пользоваться старыми советскими сервизами, которые в промышленных масштабах хранились в сервантах.

"Типичный набор кухонной посуды из 90-х – это разнокалиберные тарелки с абсолютно неподходящими друг к другу рисунками, ну и такие же чашки. Отдельной строкой нужно обязательно сказать про крышки кастрюль/сковородок с запихнутой под ручку винной пробкой… Функционально, но выглядит ужасно", – подчеркнул Мирович.

maxim-nm.livejournal.com

Хранить лук в старых колготках

Женские капроновые колготки в СССР были жутчайшим дефицитом – их доставали всеми "правдами и неправдами", и потом занашивали буквально до дыр. Однако в 90-е годы они перестали быть дефицитом, поэтому "старым, но еще хорошим" колготам было найдено достойное применение – в них стали хранить связки лука, которые в таком виде подвешивали, например, на кухне к газовой трубе.

"Знаю несколько человек, которые и сейчас хранят так лук – несмотря на то, что в городе XXI века это выглядит нелепо, как что-то из жизни робинзонов на острове", – отмечает блогер.

maxim-nm.livejournal.com

Хранить в сервантах сигаретные пачки и алюминиевые банки

Полированные серванты, столь популярные в СССР и массово появившиеся в советских квартирах в 1970-е годы, успешно пережили и все 90-е. Однако содержимое в них часто менялось – взамен открыток "Керч-1982", бронзового чеканного портрета Есенина и буклета "Новостройки XI пятилетки" в них появлялись коллекции импортных сигаретных пачек и алюминиевых банок из-под напитков. Некоторые, говорит Мирович, хранят их до сих пор.

Пить газированные напитки и "соки"

В СССР эти продукты были дефицитом и в 80-е годы пользовались огромной популярностью у детей – поступившая в магазины советская "Пепси-кола" и "Фанта" разлетались в миг. В чашке, где побывал такой напиток, оставались темные оранжевые разводы – но в то время на такие мелочи никто не обращал внимания.

"После распада Союза на прилавках появилось множество всякой газировки, и люди принялись ее массово покупать – такие напитки ассоциировались с образом богатой западной жизни. Хотя на самом деле в них нет ничего хорошего, и в развитых странах уже давно стараются сократить их потребление", – утверждает блогер.

Вкалывать на даче

В 90-е годы бывшие советские граждане относились к дачам не как к месту для отдыха, а как к дополнительной площади для засеивания ее картошкой и помидорами.

Мирович считает, что в те годы это было оправдано. А вот сейчас, по его мнению, "вкалывать круглыми сутками" на огороде не стоит.

Парковаться на тротуаре

В 1990-е годы началась массовая автомобилизация населения, многие ставали обладателями машин, при этом в СССР культурные правила поведения автомобилистов просто не успели вырабатываться. Так, тогда в порядке вещей было припарковаться на тротуаре, газоне или даже прямо у входа в подъезд – перегородив всем выход..

"Вообще автомобилист часто начинал считать себя каким-то сверхсуществом, которому можно все в сравнении с прохожими-"насекомыми". Очень печально, что такие вещи сохранились. Правда, сегодня общество относится к таким нарушениям с гораздо меньшей толерантностью – припаркованный на тротуаре автомобиль воспринимается ныне как проявление пренебрежительности и "колхозности" своего хозяина. Никогда так не делайте", – призвал Мирович.

Слушать шансон

Русскоязычный "шансон" массово появился именно в 1990-е годы. Его исполнители вышли к массовому слушателю и, как оказалось, бывшим советским гражданам вовсе не чужда была эта блатная культура. Блогер отметил, что в постсоветских странах шансон, как плохая привычка из 90-х, остается популярным и сейчас – особенно в среде таксистов и марштурчиков.

maxim-nm.livejournal.com

Смотреть телевизор

Еще одной плохой привычкой из СССР в последние годы его существования, считает Мирович, было телевидение.

"Правда тогда там действительно можно было узнать новости (а не пропаганду) и посмотреть интересные ток-шоу (а не бесконечный безумный ор на тему в стиле "племянница родила от дяди и скрыла это от семьи"). Сейчас все самое интересное происходит в интернете, лично я вообще не имею телевизора – чего и вам желаю", – подчеркнул блогер.

Есть "Доширак" и "Роллтон", "Мивину"

По мнению Мировича лапшу быстрого приготовления тоже можно поместить в список "ужасных" привычек из СССР, хотя она появилась в магазинах где-то в середине 90-х. Сперва вермишель стала довольно популярным продуктом – дешево стоила, легко готовилась, и на первый взгляд обладала приятным вкусом.

"К началу 2000-х за лапшой быстрого приготовления прочно закрепилось название "бомж-пакет" и употребление ее в пищу стало считаться нормальным только в среде городской бедноты, студентов, а также туристов и всяких там экстремалов, что часто ходят в походы. В принципе, есть тот же самый "Роллтон" можно, если приготовить его без специй и масла – это обычная яичная лапша (часто неплохого качества), а "химозность" во вкусе ей придают идущие в комплекте масла и порошки. Но в целом лучше этим не питаться – это плохая привычка из 90-х", – подытожил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович рассказывал, что любимые вещи из СССР, которые многие до сих пор носят или хранят дома, выдают в их хозяине типичного советского нищего. Среди таких – трехлитровые банки на антресолях, замотанные синей изолентой тапки, позолоченные сервизы, чайный гриб и другие.

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