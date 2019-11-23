Названы самые эффективные способы защитить имущество от воров

Пользователи сети, в свое время пострадавшие от квартирных краж, поделились наиболее действенными способами, с помощью которых можно защитить деньги и ценные вещи от воров.

Тред с их советами размещен на платформе Reddit. Там он набрал более 50 положительных отметок и выбрался в топе ресурса.

В частности, большинство порекомендовали не прятать ключ рядом с дверью, как зачастую делают жильцы.

Квартирный вор zhzh.info

Например, юзер Auferstehen78 призвал не размещать дорогую технику в доме так, чтобы ее можно было разглядеть с окон. Со своей стороны Azzia_hey добавил, что не следует хвалиться всем подряд о том, куда собрались поехать в отпуск – ведь так вы сообщаете потенциальному вору время, когда в вашем доме никого не будет.

Комментатор AlphaTangoFoxtrt подчеркнул, что владельцам частных домов при отъезде также стоит закрывать и хозяйственные пристройки – поскольку преступники могут как украсть хранящиеся там вещи, так и использовать те инструменты непосредственно для взлома.

Юзер Doesitmatter83 признался, что ограбивший его вор обыскал стенной шкаф, ящики стола, мебель в прихожей и даже прикроватные тумбочки в спальне. Поэтому он сделал вывод, что именно в таких местах не стоит прятать ценности.

Не стоит прятать ключ рядом с дверью ptzgovorit.ru

Также пользователи сети рассказали о местах, которые больше всего подходят для того, чтобы надежно спрятать важные вещи. Ban_me_daddyy предположил, что деньги и украшения можно хранить за ненастоящими розетками. А Downwarddawg поделился опытом своего родственника – тот купил коробку и наполнил ее бижутерией, которая только на первый взгляд смотрится дорогой. По его мнению, если воры проберутся в дом, то, вероятно, схватят именно ее, а дальше уже не будут искать.

Юзер Dalaigh93 припомнил, как однажды мама прятала ценные вещи за стиральной машиной, которую с трудом можно было сдвинуть с места. А Kaleopolitus добавил, что его мать хранила драгоценности в коробочке из-под специй – ее она ставила среди других похожих коробок в шкафу.

Необычным методом отличился Shocksalot123, посоветовав спрятать деньги в пустом огнетушителе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи в треде на популярной платформе Reddit делились советами о том, как девушкам стоит начать разговор с мужчиной, чтобы познакомиться с ним.

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