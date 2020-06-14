Названы эпицентры коронавируса в Украине: свежие данные. Карта

По состоянию на 14 июня больше всего случаев заражения коронавирусом (COVID-19) зафиксировано в Черновицкой области – 3 916. Из них 47 случаев – за последние сутки.
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Такие данные опубликованы на карте распространения COVID-19 в Украине на сайте СНБО (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
COVID-19 в Украине
Догоняет Черновицкую область город Киев – 3 904 случаев (+66 за сутки).
За ними следуют:
Львовская область – 2 797 случаев (+139 за сутки),
Ривненская область – 2 341 случай (+44 за сутки),
Киевская область – 1 995 случаев (+34 за сутки),
Ивано-Франковская область – 1728 (+33 за сутки),
Закарпатская область – 1632 (+49 за сутки).
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 14 июня в Украине официально подтверждено 31 154 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них – 648 за последние сутки.
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