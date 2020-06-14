Названы эпицентры коронавируса в Украине: свежие данные. Карта

В Киеве за последние сутки заразились 66 человек

Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки обнаружено во Львовской области – 139

По состоянию на 14 июня больше всего случаев заражения коронавирусом (COVID-19) зафиксировано в Черновицкой области – 3 916. Из них 47 случаев – за последние сутки.

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Такие данные опубликованы на карте распространения COVID-19 в Украине на сайте СНБО (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

COVID-19 в Украине

Догоняет Черновицкую область город Киев – 3 904 случаев (+66 за сутки).

За ними следуют:

Львовская область – 2 797 случаев (+139 за сутки),

Ривненская область – 2 341 случай (+44 за сутки),

Киевская область – 1 995 случаев (+34 за сутки),

Ивано-Франковская область – 1728 (+33 за сутки),

Закарпатская область – 1632 (+49 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 14 июня в Украине официально подтверждено 31 154 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них – 648 за последние сутки.

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