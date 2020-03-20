Одним из средств укрепления иммунной системы в борьбе с коронавирусом является питьевая вода.

Такой вывод озвучили индийские медики, сообщает портал Times Now.

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний страны заверили, что привычка пить воду играет ключевую роль в поддержании здоровья, обеспечивает эффективную работу всех функций внутренних органов и систем, улучшает действие иммунитета.

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"Помимо соблюдения личной гигиены путем частого мытья рук, люди также должны соблюдать здоровую диету, бросить курить, поддерживать увлажненность организма — это ощутимо снижает риск заражения новой коронавирусной инфекцией", – констатировали медики.

По их словам, вода улучшает способность организма бороться с коронавирусом за счет насыщаемости кислородом клеток. Получая достаточно кислорода, они работают на полную мощность, что повышает их способность защищать тело от любых посторонних патогенных веществ, которые пытаются проникнуть внутрь.

Кроме того это поможет в регулировании температуры тела. При возникновении лихорадки, проявляющейся как симптом COVID-19, очень важно пить достаточное количество воды.

Организм также станет активнее выводить частицы вируса, проникшего в него, тем самым ускоряя выздоровление.

"Когда мы больны, мы теряем много влаги в виде слизи, что является способом удаления организмом болезнетворных микробов. Выпивая достаточно воды, мы помогаем телу удалять больше слизи вместе с патогенами", – резюмировали медики.

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