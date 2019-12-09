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9 декабря • обновлено в 14:51
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Назвала убитого Мирошниченко быдлом и мусором: "Добробут" попал в громкий скандал

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Известная медицинская сеть "Добробут" попала в громкий скандал из-за высказываний сотрудницы одной из своих клиник о смерти активиста и волонтера Артема Мирошниченко, которого ранее избили за украинский язык.

В частности, гинеколог Галина Драч высказалась в поддержку убийц русскоязычного активиста, одновременно назвав его "быдлом и мусором". На ее циничные опусы обратила внимание пользователь Наталья Шестакова, опубликовав пост на странице клиники в Facebook.

"Помимо оскорблений, она также активно пользуется ненормативной лексикой в ходе общения и дискуссии и, кажется, не умеет контролировать свои приступы гнева. Считаю, что это лицо с огромным запасом ненависти к гражданам Украины, опасно как врач для людей вообще и для женщин, особенно беременных, в частности", – написала она о медике, добавив, что ее непременно нужно "устранить" от работы с людьми.

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Скандальный врач, в частности, работает в столичной клинике по адресу ул. М. Мишина, 3. Однако, по словам Натальи, женщина потом скрыла из своего профиля в Facebook информацию, что работает в медицинской сети "Добробут".

"А я надеюсь, что те, кто называет вторых биомусором тоже будут отвечать по-заслугам!!! И уверенна, что этот тоже отличился красноречивостью, благодаря чему и спровоцировал драку!" – в частности, высказалась Драч об убитом активисте.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Nataliya Shestakova

При этом позже в комментариях под постом на скандал отреагировала администрация медицинской сети, отметив, что к сотруднице будут приняты "необходимые меры".

Скриншот

Скриншот

Facebook/Nataliya Shestakova

"Спасибо, что обратили наше внимание на этот случай. Медицинская сеть "Добробут" не поддерживает такой тон общения и высказывания в адрес кого-либо из граждан нашей страны. Мы искренне сочувствуем семье погибшего активиста Артема Мирошниченко. Обязательно разберемся в этой ситуации, чтобы принять необходимые меры", – заверили там.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Nataliya Shestakova

Скриншот

Скриншот

Facebook/MCDobrobut

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Артему Мирошниченко было 36 лет. Он и его семья помогали Вооруженным силам Украины с первых дней войны. 29 ноября на него напали в Бахмуте. Два нетрезвых подростка, 16 и 17 лет, догнали его и начали бить.

  • Волонтер пережил несколько сложных операций, находился в коме. Родные и друзья Артема Мирошниченко убеждены, что причиной нападения была его активная проукраинская позиция.

  • В Бахмуте Донецкой области простились с активистом и волонтером Артемом Мирошниченко. На траурную церемонию в микрорайоне Забахмутка собрались около 200 человек.

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Автор
Марта Рок
Место
Украина
Теги
скандалы убийство
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Если бы за такое садили бы на сроки, не вякала разная вата расеянская так свободно, ну разве у себя на кухнях, и то шопотом
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