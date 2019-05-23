Назвал 3 условия при Порошенко: всплыли требования Филарета по Собору

Прежде чем провести объединительный Собор патриарх Филарет выставил три условия при президенте Петре Порошенко.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал митрополит Львовский Макарий (Малетич) — бывший предстоятель УАПЦ (Украинской автокефальной православной церкви), объединившаяся с УПЦ (КП) в новую церковь. Он первым рассказал, что происходило 15 декабря 2018 года.

"За те 3 часа президент Порошенко трижды вызывал меня. Прихожу — они сидят в комнате по сторонам. Порошенко в углу, а владыка Филарет — у стены и ставит условия: одно за другим. Сначала, чтобы митрополит Михаил (митрополит Волынский и Луцкий. — Ред.) снял свою кандидатуру на предстоятеля. А почему митрополит Михаил как архиерей Киевского патриархата не может выдвигаться, владыка Филарет не объяснял. Просто сказал, что это является его благословением. И я уговаривал митрополита Михаила, чтобы ради проведения Собора он снял свою кандидатуру. Тот согласился на это перед вторым туром", — рассказал Макарий.

Митрополит Макарий Апостроф

По его словам, также Филарет требовал от него гарантий, что архиереи УАПЦ будут голосовать за митрополита Епифания:

"Я объяснил, что это невозможно при тайном голосовании. Но он настаивал на своем. Уже и президент Порошенко просил меня поговорить с архиереями. Но те ответы мне не дали".

Кроме того, у Филарета возникло еще одно требование.

"Три церкви выдвигали своего кандидата на предстоятеля. От УПЦ (КП) был митрополит Епифаний, от УПЦ (МП) — митрополит Симеон, мы также должны были предложить кого-то из архиереев. Филарет говорил, что он слышал, как УАПЦ дожно выдвигать епископа Илариона Рудника (епископ Эдмонтонский УПЦ Канады Константинопольского патриархата. — Ред). Он считал, что нужно выбирать кого-то из украинских архиереев. Из епископов УАПЦ никто не хотел. Наконец я уговорил архиепископа Харьковского и Полтавского Афанасия, и тот как добрый человек и архиерей согласился, чтобы только не срывать Собор. После выполнения этого условия Филарет пошел на Собор", — рассказал Макарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Макарий рассказал, что в 2015 году объединение украинской церкви не состоялось из-за амбиций патриарха Филарета.

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