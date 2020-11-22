Современный рынок лекарственных препаратов неуклонно растет. С каждым годом количество препаратов, одобренных FDA для терапии онкологических заболеваний, увеличивается в экспоненциальной прогрессии; при этом, большинство из этих препаратов не являются активными для широкой группы больных. В то же время, онкологи по всему миру сталкиваются с устойчивостью к химиотерапии.

У врача до сих пор нет способа определить, какая терапия подойдет конкретному пациенту. Так появилась персонализованная медицина. Ее суть может быть сформулирована просто: "Правильный препарат. В правильном количестве. Для правильного пациента".

На этой неделе мы официально открыли компанию Preci – украинский биомедицинский старт-ап, в котором работают международные специалисты. Компания планирует внедрить современные разработки персонализованной медицины на украинском рынке и далеко вне его. Во главе наших установок стоит формулировка "ценность в точности".

Именно точность является главным продуктом Preci. Эта платформа позволит врачам точно знать, какая комбинация препаратов является оптимальной для конкретного пациента. Первые наши цели – рак груди и рак толстой кишки.

Несколько цифр для того, чтобы Вы понимали важность нашей работы. В 2018 году 4 миллиона человек болело раком груди или толстого кишечника в мире. При этом, в 2016 году в развитых странах 5% больных раком груди умирало в первый месяц химиотерапии и 15% в течении следующих пяти лет(таких исследований проведено очень мало. Мы основываемся на статье британских ученых). Неправильно подобранная терапия опасна и мучительна для пациента.

На сегодняшний день FDA одобрила больше 200 препаратов для онкотерапии. Новым подходом к клиническому испытанию является тестирование лишь на определенных подгруппах пациентов по генетическим маркерам – это говорит о том, что любой новый препарат подойдет узкой группе больных.

Наш подход, о котором мы расскажем в следующем посте, уже показал себя в академических исследованиях. Мы способны увеличить точность назначения химиотерапии до 80%-90%.

И снова о точности: наши исследования будут проведены согласно всем международным стандартам. Мы готовы начать скрупулёзные клинические испытания, которые будут публиковаться в открытом доступе. Наш продукт предназначен для врача и может быть использован и интерпретирован только им. Мы приглашаем всех заинтересованных специалистов к сотрудничеству и гарантируем открытость и адаптивность к нуждам клиник.

Мы также расширяем команду нашего старт-апа. Мы ждем ученых, специалистов в анализе данных, инженеров, молекулярных биологов. У нас вы получите прекрасный опыт, достойную зарплату европейкого уровня и возможность работать на переднем крае научных разработок.

Preci: precious in precision

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