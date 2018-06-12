"Наживаются на детях": раскрыта схема заработка ромов

В Украине насчитывается 250 тысяч ромов, которым крайне сложно устроиться на работу.

Об этом рассказала OBOZREVATEL исполнительный директор правозащитного фонда "Развитие" в Мукачево Наталья Козырь. По ее словам, у них мало вариантов трудоустройства, потому многие из них зарабатывают на собственных детях.

"Ромы и раньше рожали много детей. И сейчас. Иногда у табора нет выхода, и они живут за счет детей, вернее пособий на детей", - говорит Козырь.

По ее словам, молодые женщины рожают детей, некоторые даже отказываются от них, но отказников тут же усыновляют бабушки. Ребенок остается в семье, а пособие на усыновленного больше. Правда, сами ромы признаются, что социальные карточки порой отбирают бароны, а им самим достаются копейки.

Также ромы на Закарпатье часто побираются по мусорникам.

"Тут и сортировки мусора не нужно, они сами все разделяют. Бумагу и картон отдельно, металл отдельно, теперь еще пластик собирают. Иногда от содержимого мусорного контейнера ничего не остается. Потом все это добро они развозят по пунктам приема на телегах, запряженных лошадьми", – рассказывает нам местный житель Золтан Ткач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ромы жестоко избили подростка.