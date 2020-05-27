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27 мая • обновлено в 11:40
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Павел Казарин
Павел Казарин
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Навязанная правда: кто платит за ваш контент?

1.7т

Мы любим повторять, что правда обречена победить. Но это не так. Побеждает тот, кто навязал свою правду остальным.

В слове "война" нам прежде всего чудится лязг танковых гусениц. Мы продолжаем считать, будто сражения ведут ради квадратных километров. На самом деле полем боя давно стала не реальность, а наше представление о ней. И если вы не кормите свою медиа-армию – готовьтесь к тому, что вас завоюет чужая. Мотивы которой будут определяться мотивами ее спонсоров, пишет Павел Казарин для "Крым.Реалии".

Полем боя давно стала не реальность, а наше представление о ней

Источники финансирования делят все украинские медиа на пять типов.

Госбюджет. Если в России все крупнейшие медиа кормятся с государевых рук, то в Украине – все наоборот. Бюджетные деньги получает лишь "Суспiльне" – причем объемы финансирования явно не отвечают поставленным задачам. Этот холдинг вынужден быть пасынком медиарынка – средств не хватает, техника старая, а процедуры делают его негибким.

Западные деньги. В эту категорию попадают сразу два типа медиа. Те, кто живет за счет грантов ("Громадське" и "Громадське радiо"). И украинские редакции международных холдингов (Радiо Свобода, Deutsche Welle, Голос Америки). Теоретически они могут позволить себе не искать рекламодателей, не гнаться за количеством в ущерб качеству и не ориентироваться на кликабельность. В то же время все они остаются эдаким "минимальным информационным прожиточным минимумом" для украинского потребителя. В стране победившего телевизора они занимают важную, но не краеугольную нишу.

Российские деньги. Самые высокие зарплаты, самый токсичный контент и самая одиозная подача – вот три кита, на которых стоят эти медиа. В зависимости от задачи они могут либо продвигать кремлевскую картинку реальности, либо разрушать украинскую. Кто-то занимается прямой пропагандой. Кто-то – атакует украинские нарративы. Кто-то – погружает зрителя в рукотворный хаос, разрушая сам концепт факта. Тщательно подобранные пропорции правды и лжи позволяют им отбиваться от обвинений в ангажированности.

По мере сил они пытаются играть в респектабельность, приглашая на работу известных медиаперсон. Притворяются оппозицией и прикрываются свободой слова. В конечном счете, их задача упирается в демонтаж украинского суверенитета и продвижение повестки капитуляции. Вдобавок, их работу облегчают амбиции отечественных комментаторов, готовых "ходить в телевизор" вне зависимости от финальной задачи медиа.

Финансово-промышленные группы. Традиционно им принадлежат самые крупные телеканалы украинского рынка. В прежние годы, когда ФПГ получала в свое распоряжение какой-то ресурс – она создавала эшелонированную систему его обороны, включая политические партии и СМИ. А затем степень токсичности владельца напрямую влияла на степень токсичности подконтрольного ему медиа.

Украина остается "телевизионной" страной, в которой большинство аудитории получает информацию с телеэкрана

Повестка каждого телеканала зависит от того, как складываются отношения его собственника с властью. Одни – вслед за владельцем – активно участвуют в политических играх. Другие – пытаются осваивать бизнес-модели. Украина остается "телевизионной" страной, в которой большинство аудитории получает информацию с телеэкрана, а потому этот тип медиа продолжает быть ключевым для массового сознания.

Аудитория. Этот пункт объединяет медиа, которые пытаются быть бизнесом. За них платит аудитория: либо напрямую (через пожертвования или подписку), либо косвенно (просмотром рекламы). Проблема лишь в том, что в украинской реальности подобный подход срабатывает довольно редко. Рынок рекламы скуден, конкуренция со "СМИ на содержании" высока, а читатель не приучен платить за контент.

Вдобавок, украинский читатель относит получение информации к категории "развлечений" и "социализации", хотя, на самом деле, это история про безопасность. В результате он готов платить за свои базовые потребности (по Маслоу), но не включает в их перечень "картинку реальности". Тот факт, что по итогу такого подхода страна регулярно выбирает популистов и проходимцев – не заставляет никого учиться на ошибках.

Наши мысли определяют наши поступки – а потому победить нас в войне можно и без танковых клиньев

Проблема еще и в том, что Украина – это бедная страна Восточной Европы. Один из подсчетов гласит, что спрос на качественную информацию возникает в тех странах, где две трети населения имеют располагаемый годовой доход в $7300 (по паритету покупательной способности). Причем этот пороговый доход должен не падать последние десять лет. Если это правило не соблюдается, то на информации граждане экономят.

Мы продолжаем представлять войну в категориях двадцатого века. Проблема в том, что эти представления не имеют с реальностью ничего общего. Наши мысли определяют наши поступки – а потому победить нас в войне можно и без танковых клиньев.

А кто платит за ваш контент?

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Место
Украина
Источник
Источник: Крым. Реалии
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