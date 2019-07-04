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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтерВсе статьи автора

Не думала, что вернем Украину на начало войны

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Переписала пост, знала о двух тяжело раненых, только сообщили, вчера пятеро раненых украинских воинов. Доктора борются за жизнь наших бойцов. Работают снайпера, артиллерия, российские оккупанты не перестают уничтожать наш народ. Госпиталь, смс, Сашка с передовой "Встречай нашего бойца, ранение в живот, пуля вышла возле сердца, 23 года. Скоро будет у Вас".

Приходит доктор, ещё есть тяжелый, страшно смотреть, делаем все возможное. Вздыхает и смотрит на меня уставшими глазами. Я все думаю, война когда-нибудь закончится? Я не знаю. Сидим молча, каждый думает о своём.

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Вляпалась Москва, а отвечает Украина

Иду по коридору, двери палат открыты. Иду и встречаюсь с ребятами глазами, ловлю себя на мысли, что этих коридоров за эти годы было тысячи и все время уходя, я думаю о сотнях лиц, многих из которых я уже не помню. Но время идёт, у ребят уже дети родились, у кого-то внуки, кто-то был пацаном, а тут уже приходит совсем взрослый.

Шестой год войны. Никогда не думала, что мы имея такие человеческие потери, горе и страдания, вернем страну фактически на начало войны. Как будто ничего и не было. Хотя, для большинства ведь и не было войны.

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Автор
Наталья ЮсуповаНаталья Юсупова
Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
РоссияРоссия - страна-агрессорвойна
Источник
Источник:Facebook Наталии Юсуповой
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