Настоящая весна! Синоптик назвал дату потепления в Украине

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украине закончится непогода и придет тепло.

По его прогнозу, дожди прекратятся уже скоро, а вот существенное потепление наступит не раньше, чем через неделю, 23 апреля, передает РБК-Украина.

"Дожди в большинстве регионов закончатся в среду вечером (17 апреля. – Ред.). В других регионах, особенно на севере Украины, завершения дождей следует ожидать в четверг", - отметил синоптик.

18 апреля температура воздуха в северных, центральных и западных областях Украины поднимется на 1-3 градуса. В большинстве регионов по утрам будет наблюдаться туман.

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"В четверг будет уже не 9-12 градусов, а 13-14. Такая же температура будет держаться и в последующие несколько дней. Потом, начиная со следующего вторника (23 апреля. – Ред.), температура воздуха начнет подниматься до 16-17 градусов. Она будет повышаться постепенно, но резкого увеличения температуры воздуха пока ждать не стоит", - уточнил Горбань.

В то же время, по его словам, существенное потепление до 20-22 градусов наступит в Украине только после праздника Пасхи.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.

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