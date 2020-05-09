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9 мая • обновлено в 18:41
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Сивохо заявил, что 9 мая его команда возложила цветы в Донецке. Фото

2.9т
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Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо похвастался тем, что 9 мая "его команда" в оккупированном Донецке почтила память погибших во Второй мировой войне.

На своей странице в Facebook известный шоумен поздравил украинцев с историческим днем, опубликовав фото возложения цветов.

"Такой день... В Киеве, Краматорске и Донецке наша команда возложила цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради наших. С Днем победы, земляки! С Днем победы, украинцы!" – написал Сивохо.

При этом он не пояснил, как представители "его команды" оказались в подконтрольном российским оккупантам Донецке.

Сивохо заявил, что 9 мая его команда возложила цветы в Донецке. Фото

facebook.com/sivokho

Сивохо заявил, что 9 мая его команда возложила цветы в Донецке. Фото

facebook.com/sivokho

Сивохо заявил, что 9 мая его команда возложила цветы в Донецке. Фото

facebook.com/sivokho

Сивохо заявил, что 9 мая его команда возложила цветы в Донецке. Фото

facebook.com/sivokho

Сивохо заявил, что 9 мая его команда возложила цветы в Донецке. Фото

facebook.com/sivokho

Сивохо заявил, что 9 мая его команда возложила цветы в Донецке. Фото

facebook.com/sivokho

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
День Победы
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина Донецк
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