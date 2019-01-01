2018 год был очень тяжелый, но увлекательный.

Подводя итоги я хотел бы начать с работы Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям.

Это был год испытаний, с которыми достойно справились. Я благодарен всей команде в веру в общее дело, которое мы делаем и в меня.

В этом году мы начали передавать грузы на фронт фурами в буквальном смысле этого слова. Тонны кофе, средств от комаров, гигиены, моющих, масксетей было поставлено в войска.

Также мы успешно продолжили проект компьютеризации армии. Благодаря нашим американскими друзьям сотни компьютеров было поставлено в армию. Оборудовано несколько штабов и центров ССО. На наших машинах работают бойцы во всех родах войск, а две даже были переданы в отдел кодификации МО.

Также был продолжен проект с установкой радио точек на передовой. Еще мы помогли нескольким бойцам и волонтерам в лечении тяжелых заболеваний.

Волонтеры и сотрудники фонда получили множество грамот, благодарностей и наград, и я рад, что за пять лет войны ребята были отмечены и Министерством обороны и Командованиями разных войск, различными подразделениями.

Все это стало возможно исключительно благодаря команде.

Отдельным явлением в прошлом году стала наша студия MIR&CO PRODUCTION. Поданные нами проекты не только прошли успешно всевозможные пичинги и конкурсы, мы также запустили в работу три фильма. Две документальных работы сняли и в 2018 м году, вы их скоро увидите: TCCC - Documentary Film и Миротворці

Студия вышла на самокупаемость и начала приносить небольшой но доход.

Наша команда ездила на стажировку в Будапешт.

В новом году мы уже запланировали новые проекты и множество показов в кино, на фестивалях и телеке работ завершенных в 2018 м году.

Кроме того ожидается премьера Братерства Ато - трилогии которая создавалась четыре года режиссером Сергеем Лисенко и "Мир и Ко продакшн" также будет в титрах, а Ваш покорный слуга в кадре.

И опять таки, все благодаря команде и тому, что они поверили мне. Я горжусь нашим Продакшном.

Мой личный опыт это третья часть итога. Все, что со мной произошло не могло не случится без людей и команды, с которыми я дружу и работаю.

В 2018 й год прошел под знаком Войны и Общественной деятельности.

Я был в Эстонии как лектор и слушатель по теме информационная война.

Также мне была оказана честь принять участие в создании Рады Резервистов при Генеральном Штабе и быть избранным Зам Главы Рады.

Сама организация развернула деятельность по популяризации службы в резерве, обмене опытом с иностранными друзьями, отчетами для ГШ, агитацией подписания контрактов Резервиста и помощи в разработке предложений по внесению изменений в законодательство.

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В этом году я получил очередное офицерское звание - Лейтенант.

Подписал контракт Резервиста с 95-й десантно-штурмовой Бригадой.

Мне выпало удовольствие совершать прыжки с новых для меня видов авиации и это огромный чисто эмоциональный опыт. Прыжки по боевому в составе Бригады выполненные с Ил-76 и дальнейшим выполнением поставленных задач - это память на всю жизнь.

В том году я не только снимал, но и снялся как актер. Меня пригласил в свой фильм выдающийся украинский кино режиссер, Михаил Илленко. Большая роль в большом кино у метра, живого классика. Раньше я и мечтать о таком не мог. А сейчас, когда война раставила приоритеты, работа в этом фильме оживила меня и влила жизни, когда вокруг столько смертей.

Полезным опытом была работа над Монографией Академии СБУ "Стратегічні Комунікації. Досвід від науковця до волонтера". Большая работа, где под моей фамилией вышел целый раздел посвященный информационно-психологическим операциям РФ в Украине и анализе Доктрин.

Важнейшим событием для меня стала участие в качестве со-координатора в инициативной группе Томос-2018, куда вошли ученые, волонтеры, активисты - разные представители гражданского общества. Была проделана гигантская работа в поддержку инициативы Президента Украины по обращению к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставления Томоса про автокефалию.

Группа смогла собрать многие сотни писем от гражданских организаций со всей Украины и отправить делегацию в Стамбул под руководством моего товарища Семена Кабакаева.

Делегацию принял Варфоломей!

Мы смогли передать письма от гражданского общества с просьбами дать Томос Украине.

И это далеко не все, что было сделано. Мы развернули кампанию в интернете, создали страницу Томос 2018 .

Мне пощасливилось работать режиссером в команде с Ярославом Пилунским и снять обращения известных артистов, историков, военных и волонтеров о важности Томоса для Украины.

А 15 декабря вся наша команда была на Софии и обращалась со сцены и экранов к народу Украины к Иерархим, к святым отцам с просьбой объединиться.

Наша роль в этом историческом событии не настолько велика если сравнивать ее с ролью Порошенко, Филаретом, Варфоломеем, но мы были там и я рад, и горд, жить и быть свидетелем, и участником таких грандиозных событий.

И я рад, что собралась такая чудесная команда умных и ответственных людей как Инициативная группа Томос 2018.

Это далеко не все, что принес 2018 й год. Было и много трудностей и потерь близких людей.

2014й, 15, 16, 17, 18 я смог выдержать благодаря команде и... Семье.

И я хотел бы, что бы 2019 прошел под знаком семьи.

Но, к сожалению, я знаю, что 2019 й год будет еще более тяжелым годом для всей страны. Мы стоим перед глобальными вызовами и угрозой полномасштабной войны. Впереди выборы которые определят будущее не только страны, региона, а и будущих поколений. Евросоюз или новый Союз с РФ. НАТО или аншлюз.

Линии фронта пройдут по всюду.

И победа будет означать Свободу, Развитие и Успех.

Проигрыш же приведет к уничтожению страны.

С Новым Годом, хо-хо-хо!)))))