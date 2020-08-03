Нарушил ПДД 35 раз: названы новые антирекорды по превышению скорости в Украине

Водитель Mitsubishi Grandis 35 раз за неделю нарушил скоростной режим.

В Украине за неделю, с 27 июля по 2 августа, камеры автоматической фиксации зафиксировали 155 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Как сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook, всего за неделю скоростной режим нарушал автомобиль Mitsubishi Grandis ГНЗ BH062*** – 35 раз (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Наибольшей скорость была:

у автомобиля Audi А4, ДОУ BH444*** – 218 км/ч на автодороге М03 Киев – Харьков – Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/ч,

в автомобиля Mercedes-Benz E200 4MATIC, ДОУ AA111*** – 213 км/ч на Столичном шоссе, где разрешенная скорость на указанном участке – 80 км/ч.

Нарушители скоростного режима в Украине Facebook МВД Украины

Нарушители скоростного режима в Украине Facebook МВД Украины

Нарушители скоростного режима в Украине Facebook МВД Украины

Нарушители скоростного режима в Украине Facebook МВД Украины

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель оригинально скрыл номер своего автомобиля, чтобы не попасть в поле зрения камер автофиксации скоростного режима.