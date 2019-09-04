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4 сентября • обновлено в 07:56
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"Народу – не протолкнуться!" В сети показали курортный Крым при Путине

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В сети появились показательные фото с курортов оккупированного Россией Крыма, на которых запечатлены пустынные пляжи в бархатный сезон.

Кадры опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. Так туристов, несмотря на жару, не оказалось на Татарке, пусто и в Бахчисарайском районе.

"Песчаное, Бахчисарайский р-он 34 августа, а сезона так и нет", – говорится в подписи к фото.

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Также пустуют пляжи Щелкино и Евпатории, пока оккупационные власти отчитываются об успешном курортном сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крыму грозит химический Чернобыль из-за России. На полуострове строят гигантскую теплицу, которая будет работать круглый год.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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