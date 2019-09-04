"Народу – не протолкнуться!" В сети показали курортный Крым при Путине

В сети появились показательные фото с курортов оккупированного Россией Крыма, на которых запечатлены пустынные пляжи в бархатный сезон.
Кадры опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. Так туристов, несмотря на жару, не оказалось на Татарке, пусто и в Бахчисарайском районе.
"Песчаное, Бахчисарайский р-он 34 августа, а сезона так и нет", – говорится в подписи к фото.
Также пустуют пляжи Щелкино и Евпатории, пока оккупационные власти отчитываются об успешном курортном сезоне.
Заозерное,Евпатория— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 3, 2019
Полотенечко заберите... pic.twitter.com/jA52bF2EP1
Мысовое— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 3, 2019
Татарка
ждун устал-ждун идет отдыхать... pic.twitter.com/s7RQL3fvr6
Щелкино— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 3, 2019
Спят усталые шезлонги,пляжик спит
Даже морько спать ложится
Что бы ночью вам присниться...
не в деньгах же счастье!🤣 pic.twitter.com/cDLAfutbZo
Песчаное— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 3, 2019
Бахчисарайский р-он
34 августа ,а сезона так и нет pic.twitter.com/25Qx0o67Cw
Как сообщал OBOZREVATEL, Крыму грозит химический Чернобыль из-за России. На полуострове строят гигантскую теплицу, которая будет работать круглый год.
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