'Любила, а он ее и загрыз': под Запорожьем пожилая женщина умерла от укусов пса

В Запорожской области собаки жестоко покусали пожилую женщину. 70-летняя жительница села Семеновка через сутки скончалась в больнице от ран и потери крови.

Как рассказали OBOZREVATEL в самом селе, это первый случай нападения животных на человека. "Такое произошло впервые. И мы даже не знаем, бродячая это была собака или у нее есть хозяева. Разговаривали с участковым, он говорит, что ведут расследование", – рассказала нам и.о. старосты Наталья Рябчун.

Местоположение села

Как рассказывает Наталья, женщина по имени Тамара появилась у них где-то в 90-х годах, приехала вроде из Казахстана, когда там умер ее муж. Женщина подрабатывала в селе как могла – кому огород убрать, кому вскопать. Последнее время жила на окраине Семеновки, в хате, которую ей выделил хозяин свинофермы.

Она вместе со своим сожителем подрабатывали в этом хозяйстве. Тамара любила собак. Несмотря на то, что была бедной, и самой на хлеб не всегда хватало, всегда кормила маленьких щенков. "Она очень любила собак, никого на улицу не выкидывала. И они тоже ее любили, ходили за ней. Вероятно, она была одинокой и несчастной, поэтому так и привязалась к животным, свой кусок хлеба им отдавала. А собаки ее и загрызли, жуткое совпадение", – вспоминает одна из местных жительниц Ольга.

Хата, где жила Тамара Скрин видео Надзвичайні новини

В тот поздний вечер она возвращалась с работы, и на нее напала собака. "Мы не знаем точно, что там произошло. Стай бродячих собак у нас нет. Возможно, на ее собачку напали, и она защищала. Но факт тот, что зверь полоснул ее по руке и задел крупные сосуды, она потеряла много крови", – рассказывает староста села.

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Женщина сумела дойти к дому, но упала уже возле дверей, где утром и нашел Тамару ее сожитель. Вызвали скорую и отвезли в районную больницу. Однако врачи ничем помочь не смогли, через сутки Тамара умерла.

В селе ходят слухи и том, что напасть на женщину мог волк. Однако в сельраде сомневаются в этом, говорят, что волков тут рядом не встречали. Также многие сетуют, что это местные жители на ночь отвязывают своих собак, вот они и нападают на людей. Теперь, говорят, всех своих животных держат на привязи.

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