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Накроют метели: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

1.9тЧитать материал на украинском

В среду, 12 декабря, в Украине, кроме западных областей, ожидаются сложные погодные условия.

Так, синоптики прогнозируют мокрый снег, в южных и восточных областях с дождем, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, в центральных и северных областях сильный мокрый снег, местами метели, налипание мокрого снега, сообщает Укргидрометцентр.

Только в западных областях — без существенных осадков. На дорогах страны гололедица.

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Накроет туман и зальет дождь: появился свежий прогноз погоды в Украине

Погода в Украине

Погода в Украине

ТСН

Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем ​​0-5° мороза.

В Киеве 12 декабря утром и днем ожидаются сильный мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега, порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. На дорогах гололедица.

Температура в течение суток около 0°.

Накроют метели: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко ухудшатся погодные условия 12 и 13 декабря, в результате чего под удар стихии попадут семь областей.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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