Накроют метели: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В среду, 12 декабря, в Украине, кроме западных областей, ожидаются сложные погодные условия.

Так, синоптики прогнозируют мокрый снег, в южных и восточных областях с дождем, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, в центральных и северных областях сильный мокрый снег, местами метели, налипание мокрого снега, сообщает Укргидрометцентр.

Только в западных областях — без существенных осадков. На дорогах страны гололедица.

Погода в Украине ТСН

Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем ​​0-5° мороза.

В Киеве 12 декабря утром и днем ожидаются сильный мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега, порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. На дорогах гололедица.

Температура в течение суток около 0°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко ухудшатся погодные условия 12 и 13 декабря, в результате чего под удар стихии попадут семь областей.