Накроют метели: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В среду, 12 декабря, в Украине, кроме западных областей, ожидаются сложные погодные условия.
Так, синоптики прогнозируют мокрый снег, в южных и восточных областях с дождем, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, в центральных и северных областях сильный мокрый снег, местами метели, налипание мокрого снега, сообщает Укргидрометцентр.
Только в западных областях — без существенных осадков. На дорогах страны гололедица.
Погода в Украине
ТСН
Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.
В Киеве 12 декабря утром и днем ожидаются сильный мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега, порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. На дорогах гололедица.
Температура в течение суток около 0°.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко ухудшатся погодные условия 12 и 13 декабря, в результате чего под удар стихии попадут семь областей.
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.