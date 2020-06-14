Погода в Украине в понедельник, 15 июня, будет теплой, но дождливой: кратковременные грозовые дожди пройдут в большинстве областей.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Теплее всего будет в восточных регионах и на юге. Там столбики термометра будут держаться отметки +29..+31 градуса, несмотря на дожди.

Ветер в понедельник будет преимущественно юго-восточный, 7−12 м/с, днем в восточных и северо-восточных областях град и шквалы 15−20 м/с.

Накроют дожди с грозами: в Украине резко ухудшится погода, но будет жарко

На западе температура воздуха ночью составит +13..+17 градусов, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +20..+22 градусов.

В восточной части ночью ожидается до +21 градуса, днем температура поднимется до +29..+30 градусов. На юге страны ночью прогнозируется +14..+20 градусов, днем воздух прогреется до +31 градуса.

Накроют дожди с грозами: в Украине резко ухудшится погода, но будет жарко

В Киеве – ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью +16..+18 градусов, днем +26..+28 градусов.

Накроют дожди с грозами: в Украине резко ухудшится погода, но будет жарко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине июль 2020 будет жарким и сухим. Ожидается длительный засушливый период.